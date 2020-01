Manfredonia. Commissione approva Piano esecutivo di Gestione e.f. 2020

– che l’impegno di spesa sia stato assunto nei limiti dei dodicesimi o, alternativamente, ove ne ricorrano i presupposti, la fattispecie di legge che ricorre ai fini dell’esclusione dal limite dei dodicesimi; – che l’impegno di spesa sia in linea sia per la competenza che per la cassa con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell’Ente; Tali diciture dovranno essere espressamente dichiarate dai Responsabili dei procedimenti nelle determinazioni dirigenziali, diversamente il Settore Economico Finanziario è tenuto a restituire i provvedimenti ai Settori dell’Ente privi del precipuo parere. Si richiama, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 147 comma 1 lettera c) del TUEL in materia di controlli interni;

– “di impartire gli indirizzi cogenti di cui all’allegato B) ai Dirigenti e Responsabili di Servizio dell’Ente al fine di attuare il Piano di Riequilibrio ed ottenere il prefissato obiettivo di risanamento economico e finanziario”. L’atto sarà comunicato ai Dirigenti di tutti i Settori o a chi legittimamente li sostituisce, al Segretario generale, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, al Presidente del Nucleo di Valutazione, ciascuno per quanto di competenza e per i successivi adempimenti di competenza.