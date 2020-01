Manfredonia Nuova “Solidarietà a Giuseppe Marasco, Ente Civilis”

“L’Associazione Culturale e Politica, a seguito dell’attentato condotto a danno del Signor Giuseppe Marasco, che ormai da molti anni conduce, con onestà e coraggio, il Servizio di Protezione Ambientale e di Tutela del nostro Territorio e del Mare, sente di dover a lui inviare i sensi della nostra vicinanza.

Mentre al signor Marasco ed a tutto il Corpo d’ispezione ambientale va la nostra piena solidarietà, rivolgiamo un appello alle Forze dell’Ordine affinché svolgano, presto e bene, le loro indagini, per assicurare alla giustizia il responsabile del grave atto minatorio, insieme ai suoi mandanti, che non dovrebbero essere poitroppo lontani, vista la modalità di esecuzione dell’atto, nel pieno centro cittadino, dettato dall’intento punitivo per la serietà, l’impegno, nonché la libertà, con cui Marasco ha svolto, in tutti questi anni, il suo lavoro ad esclusivo vantaggio della comunità”.

Manfredonia, 14 gennaio 2020.