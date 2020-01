Manfredonia, ognuno ha il suo angelo: il ricordo di Monsignor Castoro (VIDEO)

🙏😇❤️ 𝗢𝗚𝗡𝗨𝗡𝗢 𝗛𝗔 𝗜𝗟 𝗦𝗨𝗢 𝗔𝗡𝗚𝗘𝗟𝗢: 𝗡𝗘𝗟 𝗚𝗜𝗢𝗥𝗡𝗢 𝗜𝗡 𝗖𝗨𝗜 𝗔𝗩𝗥𝗘𝗕𝗕𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗜𝗨𝗧𝗢 𝟲𝟴 𝗔𝗡𝗡𝗜, 𝗟𝗘 𝗧𝗢𝗖𝗖𝗔𝗡𝗧𝗜 𝗣𝗔𝗥𝗢𝗟𝗘 𝗗𝗜 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗜𝗚𝗡𝗢𝗥 𝗖𝗔𝗦𝗧𝗢𝗥𝗢 (di Maria Teresa Valente ✍️)Nel giorno in cui Monsignor Michele Castoro avrebbe compiuto 68 anni (era nato il 14 gennaio 1952 ad Altamura, dove ora riposano le sue spoglie mortali), voglio ricordarlo con una bellissima frase che pronunciò nel 2010 in occasione dello scambio di auguri per il Natale ed il nuovo anno."Ognuno ha il suo angelo, che ci aiuta nei momenti difficili, e ciascuno di noi può essere un angelo per chi ci è accanto", affermò, distinguendosi fin da allora per l'immensa profondità d'animo e l'infinità bontà.Monsignor Castoro era arrivato a Manfredonia poco più di un anno prima, in punta di piedi, e con la stessa delicatezza entrò negli anni a seguire nelle vite di tutti coloro che ebbero modo di conoscerlo."Ognuno ha il suo angelo, basta cercarlo", disse. E sicuramente questo buon pastore è ora un angelo che dall'immensità dei cieli continua ad amare e a guidare la sua diocesi.Maria Teresa Valente

