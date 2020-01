Manfredonia. Ricorso 2019 Bar Centrale contro Comune e Ministero: Consiglio respinge

Roma. “In definitiva ‒ pur consentendo, in astratto, l’art. 1 della legge regionale n. 24 del 2008 il mantenimento per l’intero anno di strutture, funzionali alla balneazione ‒ l’autorizzazione paesaggistica può comunque imporre che strutture precarie, collocate in uno stabilimento balneare, siano rimosse al termine della stagione estiva, per una più ampia visuale del litorale marino e per il pieno godimento delle zone interessate dal vincolo paesaggistico. Deve ritenersi quindi che la valutazione tecnica espressa dall’Amministrazione, non violando il principio di ragionevolezza, rientra in ambito ad essa riservato, con la conseguenza che l’atto impugnato si sottrae alle censure formulate con il ricorso di primo grado“.

Con sentenza di recente pubblicazione, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando, ha respinto il ricorso del 2019, proposto da Bar Centrale SAS di Manfredonia, contro il Comune di Manfredonia; il Ministero dei beni e delle attività culturali per la riforma: della sentenza del T.a.r. Puglia – Bari – Sez. III n. 1601 del 2018

FATTO

1.‒ I principali fatti di causa possono essere così riassunti:

– con atto del n. 54 del 9 ottobre 2017, il Comune di Manfredonia diffidava la società odierna appellante ‒ titolare di concessione demaniale sull’area sita in località Acqua di Cristo in Manfredonia ‒ a demolire le seguenti opere, in quanto realizzate in difformità dai titoli abilitativi in precedenza rilasciati: «apertura di un varco che mette in comunicazione l’attuale locale identificato come bar laboratorio pizzeria ristorante con il disimpegno area lavaggio; realizzazione di un disimpegno in ampliamento al blocco dei servizi igienici riservati agli avventori di mt. 1,35 x mt. 1,05; delimitazione tramite una recinzione di un’area esterna di mt. 1,60 x mt. 16,35; ampliamento; chiusura del locale deposito di mt. 4,58 x mt. 3,00 attraverso la realizzazione di una parete in legno in luogo del separé in legno previsto; chiusura del separé in legno con porta di accesso e copertura con sistema in alluminio e vetro antistante il bar laboratorio pizzeria ristorante mt. 2,50 x mt. 0,90; chiusura separé in legno antistante la zona lavaggio bagno personale con porta di accesso e copertura con pannello in policarbonato mt. 3,00 x mt. 0,95; posizionamento di tende in PVC retrattili lungo il perimetro delle strutture ombreggianti; in alcuni punti della struttura ombreggiante sono stati posizionati degli infissi in alluminio anodizzato di colore bruno che consentono l’accesso all’interno della struttura»;

Il 6 novembre 2017, la società istante presentava, per le predette opere, comunicazione di inizio lavori asseverata (di seguito: CILA);

– con atto del 22 dicembre 2017 n. 45808, l’Amministrazione comunale ‒ richiamata la nota della Soprintendenza del 22 giugno 2017 e constatato che la struttura in oggetto non era munita di autorizzazione paesaggistica per il mantenimento alla struttura per l’intero anno solare ‒ invitava il legale rappresentante della società appellante a presentare istanza di autorizzazione paesaggistica e, in alternativa, a provvedere entro 60 giorni alla rimozione della struttura; inoltre, “sospendeva” la CILA del 6 novembre 2017 per assenza dei relativi presupposti, e intimava la rimozione delle opere abusive di cui alla predetta diffida n. 54 del 9 ottobre 2017;

– con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, l’odierna appellante impugnava l’atto comunale del 22 dicembre 2017, prot. n. 45808, e la richiamata nota del 22 giugno 2017 della Soprintendenza, sollevando le seguenti censure:

i) le opere oggetto della CILA del 6 novembre 2017 non avrebbero richiesto, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 31 del 2017, il previo rilascio di autorizzazione paesaggistica, trattandosi di interventi che non avevano alterato i volumi e le superfici esistenti, e neppure mutato le caratteristiche dimensionali, morfologiche e complessive della struttura esistente ed assentita; ii) trattandosi di interventi di «manutenzione straordinaria leggera» ex art. 6-bisdel d.P.R. n. 380 del 2001, non sarebbe stato possibile comminare la sanzione demolitoria, essendo prevista per l’ipotesi di omessa presentazione della CILA soltanto la sanzione pecuniaria;

iii) vi sarebbe in ogni caso una violazione del giudicato di cui alla sentenza del T.a.r. Puglia n. 224 del 2012, secondo cui la struttura oggetto del precedente contenzioso avrebbe potuto essere mantenuta per l’intero anno senza necessità della preventiva autorizzazione paesaggistica, trattandosi di opere precarie facilmente amovibili.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con la sentenza n. 1601 del 2018, ha respinto il ricorso.

Contro la sentenza ha proposto appello la società Bar Centrale s.a.s., riproponendo le censure già sollevate in primo grado, sia pure adattate all’impianto motivazione della decisione gravata.

In particolare, secondo l’appellante:

a) le opere indicate nella diffida del Comune di Manfredonia n. 54 del 2017, oggetto della CILA presentata dalla società il 6 novembre 2017, diversamente da quanto affermato dal Comune con l’avallo del T.a.r., sarebbero escluse dall’autorizzazione paesaggistica perché: – consistenti non in pareti, ma in tende retrattili; – l’ancoraggio con i bulloni e i profili metallici sarebbero estranei alla CILA poiché assentiti con il permesso di costruire in sanatoria n. 132 del 2008 e con l’autorizzazione paesaggistica del 9 aprile 2009 su cui è intervenuto anche il giudicato; – non avrebbero modificato la struttura, né il suo carattere di facile amovibilità poiché consistenti in opere interne che non avrebbero alterato l’aspetto esteriore della struttura, trattandosi quindi di interventi tutti ascrivibili a quelli riportati nell’Allegato A del d.P.R. n. 31 del 2017, per i quali è esclusa la necessità di autorizzazione paesaggistica; b) erroneamente il giudice di primo cure avrebbe fondato il rigetto del secondo motivo di ricorso sulla relazione del dirigente dell’urbanistica del 2 marzo 2018, di cui invece non avrebbe dovuto tener conto, avendo l’amministrazione comunale, con la detta relazione, proceduto ad una non consentita integrazione postuma della motivazione del provvedimento in sede di giudizio parlando per la prima volta di “pareti” a fronte delle sempre contestate “tende retrattili”; c) la sentenza impugnata avrebbe erroneamente interpretato gli effetti del giudicato di cui alla sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, n. 224 del 20 gennaio 2012, il quale avrebbe statuito chiaramente nel senso che il mantenimento della struttura in oggetto per l’intero anno solare non necessita di autorizzazione paesaggistica; d) l’affermazione contenuta in sentenza, secondo cui il diniego della Soprintendenza «appare ben motivato», sarebbe sbagliata in quanto la Soprintendenza non avrebbe espresso alcun diniego, perché nessuna richiesta espressa sul punto era stata formulata.

Si è costituito in giudizio, il Ministero Dei Beni e Delle Attività Culturali, sia pure con memoria formale.

Si è costituito il Comune di Manfredonia, eccependo pregiudizialmente la nullità della notifica del ricorso in appello nei confronti del comune di Manfredonia: il ricorso al Consiglio di Stato sarebbe stato notificato all’indirizzo PEC dell’avvocatura civica (domicilio eletto nell’atto di costituzione), ma alla Segreteria del T.a.r., (sebbene tale modalità non fosse più consentita dopo l’introduzione del domicilio digitale: decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-sexies, modificato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; ne conseguirebbe che la notifica dell’atto di appello sarebbe affetta da inesistenza, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza n. 1602 del 2018, notificata in data 14 marzo 2019.

4.‒ Con ordinanza 25 marzo 2019, n. 1589, il Collegio ‒ «Rilevato che: da un lato le questioni di fatto e di diritto implicate nella presente controversia necessitano di approfondimenti istruttori incompatibili con il carattere sommario tipico della presente fase cautelare e dall’altro lato occorre definire celermente la questione nel merito; nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, è opportuno, nelle more della udienza pubblica, sospendere l’impugnato ordine di rimozione, al fine di consentire la definizione del giudizio di merito re adhuc integra; sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite della presente fase cautelare» ‒ ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata e dei provvedimenti impugnati in primo grado.

All’udienza del 24 ottobre 2019, la causa è stata discussa e decisa.

ATTO INTEGRALE CONSIGLIO DI STATO – Pubblicato il 12 bar centrale 12122019