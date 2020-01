Monteggioni, furti nel foggiano: arrestato dopo 8 anni

A Monteriggioni i carabinieri hanno rintracciato e tratto in arresto un 38enne nato a Siena ma residente a Monteriggioni, disoccupato con precedenti denunce a carico, in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso il 03.01.2020 dal– Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo scontare una pena residua di 2 anni e 24 giorni di reclusione, poiché riconosciuto colpevole dei reati di cui furto aggravato commessi in data 27.05.2012 e 06.07.2017, rispettivamente a Roma e alle Isole Tremiti.

Dopo essere stato fermato, l’uomo è stato condotto in caserma a Monteriggioni dove i carabinieri gli hanno notificato il provvedimento restrittivo, hanno redatto i conseguenti verbali sulla cattura e lo hanno infine accompagnato al proprio domicilio in stato di detenzione domiciliare, a disposizione della Magistratura.