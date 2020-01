PD Manfredonia “Vile atto intimidatorio a Giuseppe Marasco, la nostra solidarietà”

Il Partito Democratico di Manfredonia esprime profonda preoccupazione per il vigliacco atto intimidatorio di cui è stata vittima l’associazione “Corpo Nazionale Civilis Engea – guardie ecologiche ambientali – ittiche zoofile” e che ha visto il danneggiamento anche di un veicolo di proprietà di cittadini privati.

L’ incendio in pieno centro cittadino, che ha parzialmente distrutto il veicolo donato dall’Amministrazione Comunale nel 2015 per rinnovo parco veicoli, rimesso a nuovo dai volontari della Civilis e benedetto dalla nostra guida pastorale il compianto Mons. Castoro, ha dimostrato ancora una volta una recrudescenza della criminalità e la spregiudicatezza nel compiere atti criminali ad orari in cui per strada passeggiano cittadini ignari, come si nota dai video diffusi dal Sig. Marasco Giuseppe.

Il Partito Democratico di Manfredonia si schiera senza se e senza ma accanto agli uomini e alle donne delle Forze dell’ordine che quotidianamente operano sul nostro territorio e chiede sia fatta piena luce sul grave episodio che scuote la nostra già provata comunità. Ai volontari della Civilis e ai proprietari della seconda autovettura coinvolta nell’incendio va tutta la solidarietà della comunità democratica di Manfredonia”.