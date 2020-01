“Ilunitamente all’intero direttivo esprime vicinanza e solidarietà per quanto è accaduto stanotte ai danni della Civilis di Giuseppe Marasco.

Siamo certi che non mancherà l’impegno delle forze dell’ordine per assicurare questo delinquente alla giustizia, sempre dalla parte dei cittadini per una convinvenza sociale e della legalità, nella speranza che una nuova classe politica riesca a far rinascere questa città”.

Il portavoce cittadino di Fdi Vincenzo LORISO