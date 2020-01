“Recital del Sur”: per il manfredoniano Ilario Lombardi cd da solista e contratto con casa discografica svizzera

, 14 gennaio 2020. In seguito all’accordo con una casa discografica svizzera, è in pubblicazione il primo CD da solista – in formato fisico e digitale su tutti i maggiori stores del mondo come Amazon music, Spotify, iTunes, deezer – per il manfredoniano, musicista e docente di chitarra classica titolare nella scuola pubblica.

Il primo singolo è già uscito, il secondo uscirà il 31 gennaio mentre l’ intero album il 21 febbraio 2020.

(Foto scattate sulla scogliera “Acqua di Cristo” dalla manfredoniana Mary De Santis)

RECITAL DEL SUR

Il titolo dell’album è stato scelto ascoltando il “Concierto del Sur” per chitarra e orchestra scritto dal messicano Manuel María Ponce (1882 – 1948) e dedicato al chitarrista spagnolo Andrés Segovia; non a caso questa incisione vuol essere un omaggio a sette compositori provenienti da centro/sud America e Spagna.

Tutti i brani presenti nel disco sono stati concepiti per chitarra sola, ad eccezione della prima traccia “Torre Bermeja” di Isaac Albéniz (1860 –1909), una composizione per pianoforte, qui presentata nella versione di Konrad Ragossnig, che fa parte dei dodici “Piezas características” Op.92. Esistono torri chiamate “Torre vermiglia” nell’Alhambra ma si ritiene che il brano prenda il nome dalla Torre Bermeja, una struttura difensiva sulla Playa de la Barrosa in provincia di Cádiz.

È stato arrangiato anche da Miguel Llobet e da allora è stato spesso inserito in registrazioni e programmi da concerto chitarristici.

Dionisio Aguado (1784 – 1849) scrisse i “Trois rondo brillants” op. 2 e li dedicò all’ amico François de Fossa, un militare, chitarrista e compositore francese che tradusse la “Escuela de Guitarra” (metodo di Aguado) e fu il copista dei conosciutissimi quintetti di Luigi Boccherini.

Il tema del rondò n. 2 ha una straordinaria somiglianza con il “Rondò: allegro” di Beethoven, terzo movimento della sonata “Pathetique” n. 8 op. 13 per piano.

Risulta essere il suo brano da concerto più significativo per ampiezza e originalità, oltre che una delle sue composizioni più virtuosistiche e interessanti.

Altro genio dei nostri tempi è il chitarrista, compositore e direttore d’orchestra Leo Brouwer (1939), artista poliedrico nato all’ Avana: la sua musica è profondamente influenzata da ritmi e dialetti afrocubani, da Igor Stravinsky , Béla Bartók , Dmitri Shostakovich, dall’avanguardia di Luigi Nono e Iannis Xenakis, da stilemi più tradizionali, minimalismo, musica per film…

La “Sonata del caminante” scritta in pochi giorni nel 2007, di getto, e dedicata al chitarrista brasiliano Odair Assad, si divide in quattro movimenti: I “Visión de la Amazonia”, II ”El Gran Sertao”, III “Danza Festiva, IV “Toccata Nordestina”; Brouwer la descrive come:

“Un parto, una nascita col suo dolore, sforzo e gioia ma in questo caso tutto è organico. Una sfida impossibile per qualsiasi virtuoso è per Odair qualcosa di comune. Questo ha contribuito alla fluidità del suono nella Sonata. Il Sertao e la foresta immensa si intersecano in cascate di suoni molto lontani e statici, calmi come la pianura. Tematicamente non è possibile ascoltare melodie dolci o graziose batucadas; se cercavo qualcosa è proprio l’intensità. Villa-Lobos con i suoi studi e Falla con il suo Homenaje furono un punto di partenza per la composizione chitarristica del ventesimo secolo. Guimarães da Rosa ci ha regalato il più tellurico dei paesaggi brasiliani mai romanzati, così come il profondo Nordeste tocca il mistero e il dolore nelle sue musiche meno conosciute. Questo è il Brasile intenso, quello che m’ interessa”.

Joaquín Turina (1882 –1949) naque a Siviglia, si trasferì prima a Madrid, poi a Parigi dove visse dal 1905 al 1914 ed entrò in contatto con gli impressionisti Maurice Ravel e Claude Debussy.

Fece parte di quei compositori spagnoli (Manuel de Falla, Federico Moreno Torroba, Manèn) che, rispondendo all’appello di Segovia, crearono un vasto repertorio originale per chitarra nel ‘900. Nel 1931 scrisse la fantastica “Sonata” op. 61 in tre movimenti e cominciò ad insegnare al Conservatorio Reale di Madrid.

Fu uno dei maggiori esponenti della nuova scuola musicale spagnola: il suo linguaggio si può definire romantico/impressionista con elementi ritmici e melodici tipici del folclore spagnolo (nelle sue composizioni per chitarra inserisce tecniche flamenco come il rasgueado e il golpe).

“Una limosnita por el amor de Dios” è l’ultima composizione di Agustín Barrios (1885 – 1944), scritta il 2/07/1944. Quel giorno il chitarrista paraguaiano si trovava nella sua abitazione e stava impartendo una lezione al suo allievo José Cándido Morales, quando una donna anziana bussò alla porta chiedendogli una piccola elemosina.

Barrios tradusse quei colpi alla porta nelle crome delle prime due battute, e che persistono per tutta la durata del brano, quindi aggiunse una melodia struggente sui cantini da eseguire con la tecnica del tremolo della mano destra.

Agustín Barrios trascorse una vita errabonda, percorrendo tutto il sud e il centro America senza mai stabilirsi definitivamente in alcun luogo, salvo che a San Salvador durante i suoi ultimi anni di vita quando la sua salute declinava irrimediabilmente. Per un certo periodo si presentò in pubblico abbigliandosi in costume guaraní, con il capo adorno di piume ed il nome d’arte di Mangoré. Eseguì le prime incisioni chitarristiche della storia, registrando i suoi brani per la casa discografica Atlantis/Artigas a partire dal 1913.

Nel 1826 Dionisio Aguado visitò Parigi, dove conobbe Fernando Sor (1778 –1839); i due strinsero una profonda amicizia e Sor dedicò ad Aguado uno dei suoi più celebri brani per due chitarre, “Les deux amis” op. 41.

Il chitarrista/compositore barcellonese non scrisse esclusivamente per duo e ciò che lo rese famoso fu la sua grandiosa produzione per chitarra sola (affrontò una vasta gamma di generi tra cui opere, musica sinfonica, quartetti per archi e musica da camera, composizioni per piano, per voce, balletti…).

L’ op. 9 è costruita sul tema di un’aria, reinterpretazione del coro “O cara armonia” tratto dal Singspiel “Il flauto magico” di Mozart, al quale Sor collegò una splendida introduzione in mi minore (andante largo), cinque variazioni ed una coda. Un brano così brillante deve aver sicuramente stupito il pubblico dell’epoca in quanto esistevano pochi chitarristi in grado di affrontare un “Tour de force” di questo tipo, caratterizzato da virtuosismo emozionante, lirismo e gusto.

È possibile attribuire queste peculiarità anche all’ ultimo brano del CD, di periodo storico, linguaggio e forma totalmente differenti: la “Sonata op. 47” dell’argentino Alberto Ginastera (1916 – 1983).

Unica composizione per chitarra sola tra i suoi lavori (opere, balletti, musica orchestrale, musica da camera e vocale, brani per pianoforte, organo, violoncello, flauto, altri strumenti e quasi una dozzina di colonne sonore per film…) fu scritta nel 1976 ed eseguita in prima assoluta il 27 novembre dello stesso anno dal dedicatario, il brasiliano Carlos Barbosa-Lima, all’Auditorium Lisner della George Washington University.

Ginastera aveva intenzione di creare un’opera di “Proporzioni considerevoli”, una SONATA in quattro movimenti, perché “La chitarra – contrariamente ad altri strumenti solisti – faceva affidamento su un repertorio di brani quasi esclusivamente brevi, privi di unità formale”. Nella prefazione dell’edizione “Boosey & Hawkes” del 1978 il compositore la descrive in questo modo:

“Il primo movimento, Esordio, è un preludio solenne, seguito da un canto ispirato alla musica Kecua (quechua) e che trova la sua conclusione in una ripetizione abbreviata di questi due elementi. Il secondo movimento, Scherzo, che deve essere interpretato il più presto possibile, è un gioco di ombre e luci, di climi notturni e magici, di contrasti dinamici, balli lontani, di situazioni surreali, proprio come l’ho utilizzato in opere precedenti. Nella parte finale del movimento il tema del liuto di Sixtus Beckmesser appare come una fantasmagoria. Il terzo movimento, Canto, è lirico e rapsodico, espressivo e da togliere il fiato come una poesia d’amore. È collegato all’ultimo movimento, Finale, rondò vivo e focoso che ricorda i ritmi forti e marcati della musica delle pampa. Combinazioni di rasgueados e tamboras percussive miscelate ad altri elementi dai timbri metallici o di risonanze delle corde danno un colore speciale a questo movimento rapido e violento che acquisisce così il carattere generale di una toccata”.

Ilario Lombardi è nato a Manfredonia (FG) , nel sud Italia, il 7/11/1989. Avviato allo studio della chitarra classica da Pietro Prencipe e Luciano Pompilio, si è diplomato al Conservatorio “U. Giordano” di Rodi Garganico (FG) a soli 18 anni, terminando gli studi accademici di durata decennale in cinque anni e in qualità di allievo privatista.

Successivamente ha continuato a perfezionarsi con il M° Marco Salcito per un triennio presso lo stesso Conservatorio e ha frequentato masterclass con maestri di chiara fama mondiale come Marcin Dylla, Pavel Steidl, Carlo Marchione, Aniello Desiderio, Timo Korhonen, Giulio Tampalini, Paolo Pegoraro, Thomas Offermann, Andrea Vettoretti, Adalisa Castellaneta, Giuseppe Caputo, Dale Kavanagh, Thomas-Friedrich Kirchhoff…

Dall’ età di 14 anni fino ad oggi ha partecipato a numerosi concorsi nazionali ed internazionali aggiudicandosi 12 premi ed è stato inserito nei cartelloni di diverse rassegne concertistiche come unico chitarrista solista.

Ha insegnato privatamente e presso il L.U.C. di Manfredonia; dal novembre 2011 è docente di chitarra presso scuole statali (titolare dal 2013) e si è trasferito prima in Sicilia, poi in Campania, dove attualmente lavora presso la scuola secondaria di primo grado “Ferdinando Russo” di Napoli.

In passato, oltre all’attività di concertista solista e didattica, ha composto, arrangiato e suonato brani del genere heavy metal esibendosi in tutta Italia, Francia e Spagna, realizzando 3 demo cd, 1 promo cd, 2 vinili 7″ (co-prodotti da ben 31 etichette tra Italia, Grecia, Francia, Spagna e Inghilterra), un cd live e partecipando ad una compilation internazionale di alcune etichette brasiliane.

