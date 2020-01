Strage San Marco, legale famiglia De Palma “Matteo sia riconosciuto vittima innocente”

Foggia/Manfredonia, 14 gennaio 2020. “Matteo sia riconosciuto vittima innocente della strage di San Marco. Lo chiede la famiglia dell’uomo“. E’ quanto detto stamani dall’avvocato Angelo Salvemini, intervenuto in udienza a Foggia nell’ambito del procedimento penale relativo alla cd “Strage di San Marco in Lamis“, nella quale persero la vita 4 persone, il 9 agosto 2017, tra i quali Matteo De Palma, Mario Luciano Romito, e i due fratelli Luciani, Aurelio e Luigi, essendo stati “ritenuti” quest’ultimi “testimoni scomodi dell’agguato”. Le dichiarazioni sono state confermate a StatoQuotidiano. Il procedimento in Corte d’Assise a Foggia si sta svolgendo a carico di Giovanni Caterino, arrestato nell’ottobre 2018 dai Carabinieri del Comando provinciale di Foggia con l’accusa di “concorso nel quadruplice omicidio” di San Marco in Lamis e di detenzione delle armi utilizzate ipoteticamente il giorno dei fatti

“Così come lo sono i due fratelli Luciani, noi chiediamo che anche Matteo venga riconosciuto come vittima innocente”, ha detto il legale. “Era un operaio. Aveva preso qualche giorno di ferie per il suo 44/o compleanno e la sua unica colpa è stata accompagnare in auto il cognato a cui avevano revocato la patente in quanto sorvegliato speciale. Ha scontato una serie di conseguenze solo per la parentela con Romito“. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.

fotogallery Matteo De Palma (immagini gentilmente inoltrate dai familiari)

“Ci riconosciamo totalmente innocenti relativamente all’agguato – spiega l’avvocato Angelo Salvemini – in quanto non obiettivo dei sicari. Esattamente come i fratelli Luciani, Matteo non era obiettivo dei killer. Quale la differenza tra i fratelli agricoltori e il mio assistito? De Palma era presente nell’autovettura di Romito, così generando una sorta di esclusione di innocenza volontaria e sottintesa, mentre i Luciani sono stati annoverati immediatamente tra gli innocenti. Matteo era un onesto lavoratore, totalmente incensurato, una persona cortese, garbata, sempre disponibile con tutti. Chiediamo il riconoscimento di vittima innocente nella strage di San Marco in Lamis”.

Prossima udienza il 3 febbraio 2020

Nel corso dell’udienza di stamani sono stati ascoltati i carabinieri che hanno svolto le indagini e i periti. Prossima udienza il 3 febbraio 2020.