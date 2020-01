Strage San Marco, Treggiari “Collegamenti tra Caterino e politici? Non interessano aule tribunale”

Foggia/Manfredonia, 14 gennaio 2020. Sono stati ascoltati periti e carabinieri stamani nel corso della nuova udienza a Foggia, relativa al procedimento penale a carico del manfredonianodai Carabinieri del Comando provinciale di Foggia con l’accusa diutilizzate ipoteticamente il giorno dei fatti.

Come risaputo, nella strage persero la vita 4 persone: Mario Luciano Romito, il cognato Matteo De Palma, i fratelli Luciani di San Marco in Lamis, quest’ultimi ritenuti “testimoni scomodi dell’accaduto”.

“Abbiamo una lettura alternativa dei fatti“, aveva detto sin dall’inizio a StatoQuotidiano il legale dell’uomo, Giulio Treggiari, relativamente alle accuse a carico dell’imputato.

Saranno svolte 4 ulteriori trascrizioni delle intercettazioni

Stamani sono state depositate alcune intercettazioni telefoniche, ed è stato ascoltato di conseguenza il perito trascrittore a cui è stato dato incarico da parte del pm – la dottoressa Luciana Silvestri – di svolgere ulteriori 4 trascrizioni.

Nel corso dell’udienza di stamani, è stato ascoltato anche un Luogotenenente dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia che ha svolto le indagini relative ai fatti. Il militare è stato esaminato al Pm dr.ssa Silvestri. Il controesame, da parte della difesa, sarà svolto nel corso della prossima udienza fissata il 3 febbraio 2020.

“Le discussioni relative a presunti collegamenti tra Giovanni Caterino e politici di Manfredonia? Non sono riflessioni che interessano le aule del tribunale, non interessano”, ha detto l’Avvocato Treggiari a StatoQuotidiano.

Strage San Marco, legale famiglia De Palma “Matteo sia riconosciuto vittima innocente”

Nel corso dell’udienza di stamani è intervenuto anche l’avvocato Angelo Salvemini, legale di Matteo De Palma, cognato di Mario Luciano Romito, entrambi uccisi dai sicari nel corso della strage dell’agosto 2017. “Ci riconosciamo totalmente innocenti relativamente all’agguato – spiega a StatoQuotidiano l’avvocato Salvemini – in quanto non obiettivo dei sicari. Esattamente come i fratelli Luciani, Matteo non era obiettivo dei killer. Quale la differenza tra i due agricoltori e il mio assistito? De Palma era presente nell’auto di Romito, così generando una sorta di esclusione di innocenza volontaria e sottintesa, mentre i Luciani sono stati annoverati immediatamente tra gli innocenti. Matteo era un onesto lavoratore, totalmente incensurato, una persona cortese, garbata, sempre disponibile con tutti. Chiediamo il riconoscimento di vittima innocente nella strage di San Marco in Lamis”.

