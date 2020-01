Tenta furto in un cinema di San Giovanni Rotondo: arrestato sanmarchese

. Nella scorsa notte, i Carabinieri di San Giovanni Rotondo hanno arrestato per tentato furto aggravato e danneggiamento un 29enne residente a San Marco in Lamis, gravato da numerose vicende giudiziarie, anche per reati specifici.

La pattuglia dei Carabinieri in perlustrazione per le vie cittadine, giunta sul posto, notava segni di effrazione sulla porta di ingresso dello stabile. Immediatamente i militari parcheggiavano la macchina e scesi dal mezzo constatavano che la porta era stata danneggiata ed era rimasta socchiusa.

Introdottisi all’interno, i militari notavano un soggetto che si aggirava guardingo il quale, accortosi della presenza dei militari, tentava di fuggire utilizzando la porta interna del cinema adibita a uscita di sicurezza. Veniva, però, immediatamente raggiunto dai Carabinieri che dopo averlo bloccato, lo perquisivano rinvenendo, occultato, all’interno della giubbino, un cacciavite di grosse dimensioni, utilizzato per aprire la porta d’ ingresso.

L’arrestato veniva sottoposto su indicazioni del Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Foggia, agli arresti domiciliari.