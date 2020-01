Vieste. 400 dosi di marijuana in casa: arrestato 54enne

. Nello scorso fine settimana, Agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Vieste, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno sorpreso nella propria abitazione un cittadino italiano di anni 54, residente in Vieste, in possesso di circa 400 dosi di marjuana già confezionati e pronti per lo spaccio, di un bilancino elettronico e di semini della stessa sostanza.

Nel corso della perquisizione i poliziotti verificavano anche che il prevenuto era allacciato abusivamente alla rete elettrica, by-passando il contatore Enel tramite un cavetto collegato direttamente alla rete di e-distrubuzione, privo di qualsiasi protezione e sicurezza per gli stessi occupanti dell’abitazione.

I Tecnici Enel, prontamente intervenuti per la messa in sicurezza dell’appartamento, stimavano un danno economico per l’Azienda di euro 1.225,00. Al termine delle operazioni di rito, il personale della Sottosezione della Polizia Stradale procedeva all’arresto della suddetta persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e furto di energia elettrica.

Il materiale rinvenuto veniva sottoposto a sequestro penale. L’A.G. disponeva la custodia cautelare dell’arrestato presso il proprio domicilio, in attesa del rito direttissimo che convalidava l’arresto e stabiliva l’obbligo di firma per tre giorni settimanali.