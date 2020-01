Zito (Fareambiente) “Solidarietà alla CIVILIS di Manfredonia”

. Massima solidarietà da parte di Fare Ambiente, Movimento Ecologista Europeo, sezione locale, nei confronti del generale Marasco della CIVILIS Ispettori Ambientali Territoriali di Manfredonia, il cui ottimo lavoro, svolto in particolare in relazione ai reati ambientali connessi alle discariche abusive di rifiuti, anche nei pressi di San Severo e altre località del foggiano, è stato macchiato attraverso un vile attentato incendiario alla sua auto nelle ultime ore, causandone il rogo.

In una terra come la nostra, catalogata già da alcuni anni come “terra dei fuochi”, vittima di un’illegalità diffusa che vede un ‘trasformarsi’ della mafia, la quale annette sempre nuovi e più redditizi territori, le azioni di contrasto delle associazioni ambientaliste volontarie rappresentano un tassello importante per la prevenzione del degrado e un valido istituto di collaborazione con le autorità competenti, dalla polizia locale ai carabinieri, al fine di raggiungere l’obiettivo.

Fare Ambiente Gargano chiede una maggiore presenza e vicinanza delle istituzioni a chi presta il suo tempo con passione, studio e abnegazione finalizzandolo alla lotta alle ecomafie e alla prevenzione del reato ambientale, e invita tutti i Comuni dell’interland garganico e foggiano a rendersi disponibili per i corsi di formazione e le attività che metteremo a breve in campo. Combattere la mafia e l’illegalità si può, ma all’insegna di due sole nozioni: sinergia e bene comune.

Ovviamente siamo a disposizione della CIVILIS per ogni tipo di collaborazione.

Maria Lucia Zito, Responsabile Laboratorio Fare Ambiente Vieste e Gargano