Covid, Puglia supera Lombardia. Lopalco: “Dati contrastanti”

Bari, 14/01/2021- (repubblica) Il contagio accelera ancora la sua corsa e ora si guarda con maggiore preoccupazione all’aumento dei ricoveri. La Puglia assiste al secondo incremento consecutivo dei casi positivi dopo sei settimane in discesa. Dal 6 al 12 gennaio in regione si sale da 7.532 casi a 8.131 (un aumento dell’8 per cento). Nelle ultime settimane – secondo la fondazione Gimbe – si rileva un’incidenza di 389 casi positivi per 100mila abitanti. Dati superiori si riscontrano soltanto in Friuli, Sicilia, Veneto, Marche e nelle province di Aosta e Bolzano. Importante anche il numero degli attualmente positivi: 55.500, un dato superiore a quello della Lombardia. Aumentano anche gli ingressi nei pronto soccorso per casi sospetti: in dieci giorni, dal 3 al 12 gennaio, in Puglia ci sono stati complessivamente 16.624. Di questi, 3.174 ( pari al 20 per cento) hanno riguardato casi Covid. L’assessore regionale alla Salute, Pierluigi Lopalco, fa però notare che ci sono segnali contrastanti: ” Ieri per la prima volta da giorni abbiamo avuto un numero più basso di casi positivi rispetto ai tamponi effettuati. Questo potrebbe essere un buon segnale. Dall’altro lato però ci sono segnali evidenti di una ripresa di ricoveri ospedalieri. Bisogna capire se si tratta semplicemente di un colpo di coda legato a quello che è successo ai primi di dicembre oppure se effettivamente c’è una ripresa della circolazione virale. Siamo ancora in una fase molto difficile da leggere. Dobbiamo essere molto cauti”.(repubblica)