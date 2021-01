Fusco: “Ripensamenti sulla sfiducia a Iaccarino? Non da parte di Fdi”

“Se avere nella vita dei ripensamenti è legittimo, questi mai possono esserci quando è in ballo la credibilità delle istituzioni che ogni singolo consigliere comunale è chiamato a rappresentare”.

Così esordisce Gino Fusco, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, all’indomani della riunione convocata nella segreteria provinciale sull’esistenza di alcune voci secondo le quali alcuni consiglieri comunali avrebbero dei ripensamenti sulla firma della mozione di revoca del Presidente del Consiglio comunale, sottoscritta dall’intera assise.

Fdi: “Opposizione venga in aula e voti la sfiducia a Iaccarino, come faremo noi”

“Ci siamo riuniti come gruppo consiliare, come è nostra prassi, in segreteria per discutere delle proposte di rilancio della città di Foggia che presenteremo a breve alla maggioranza e alla città e in quella sede è emersa l’importanza che FdI sia il gruppo che deve tenere la barra dritta a fronte di qualche consigliere che, pare, essere stato colto da dubbi e perplessità”, continua Fusco.

“In aula noi tutti voteremo favorevolmente la mozione che abbiamo sottoscritto. Ne va della nostra credibilità, e in politica la credibilità di ognuno di noi è tutto”.