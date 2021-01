“Il Caffè Borsa perde il suo sorriso”: addio a Patrizia di San Giovanni Rotondo

Mantova, 14/01/2021 – (gazzettadimantova) Il suo sorriso, solare e contagioso, si è spento per sempre. La malattia ha vinto, ma il suo ricordo rimarrà indelebile nelle tante persone che l’hanno conosciuta e stimata. Patrizia Grifa, 44 anni, lascia il compagno Nicola Bonesi e due figli, Riccardo di tre anni e Ilaria di venti, era da una decina di anni responsabile del Caffè Borsa di corso della Libertà, storico locale ora di proprietà dei pasticceri Antoniazzi.

«Era il nostro punto di riferimento al Borsa, colei che per la nostra azienda aveva messo energia e idee, trainante per tutto il gruppo di lavoro e sempre propositiva e innovativa» ricorda commossa Elisabetta, moglie di Marco Antoniazzi che con Davide e Barbara guidano la catena di locali che spazia da Mantova a Bagnolo San Vito e Milano per arrivare fin sotto le due Torri a Bologna.

Patrizia era originaria di San Giovanni Rotondo, il paese di Padre Pio, ma aveva trovato la sua dimensione di lavoratrice nel Mantovano, dove era arrivata in cerca di fortuna. (gazzettadimantova)