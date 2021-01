In arrivo il grande gelo. 4 anni fa lo spettacolo della “fontana ghiacciata” ad Ischitella

Gargano, 14 gennaio 2021. L’irruzione gelida proveniente direttamente dalla Russia nelle prossime ore invaderà la nostra Penisola e la Puglia, maggiormente esposta ai venti da nord-est. Già da questa notte e al primo mattino si prevedono temperature vicino allo zero, con -1° a Vico del Gargano e –5° a Monte Sant’Angelo. Il freddo si farà maggiormente sentire soprattutto nella notte tra sabato 16 e domenica 17 gennaio, con punte di -3° a Vico del Gargano e -8° a Monte Sant’Angelo. Non sono previste nevicate considerevoli, ma forse qualche fiocco potrà cadere durante la giornata di lunedì 18 gennaio.

Un blitz polare che va a coincidere con un altro grande freddo riversatosi esattamente quattro anni fa sulla Puglia. Era metà gennaio del 2017 e sulla nostra regione, colpita da masse d’aria di estrazione artica, si registrarono temperature siberiane, con valori ben al di sotto dello zero anche in pianura e per parecchi giorni. Il gelo record di quei giorni ha ghiacciato persino il Lago di Lesina, fenomeno che non accadeva da almeno 90 anni a memoria d’uomo. Ad Ischitella, invece, congelò la monumentale fontana della piazza centrale, completamente cristallizzata e ben presto divenuta meta di scatti fotografici.

Articolo di Valerio Agricola