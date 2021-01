Manfredonia, ritardi apertura cantieri. Renzi attacca: “58 senza commissari”

Manfredonia, 14/01/2021 –(sktg24) Il mancato (e annunciato) sblocco dei cantieri è uno dei nodi citati da Matteo Renzi nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato le dimissioni della delegazione di Italia Viva dal Governo. E la conseguente apertura della crisi politica.

”Rispondere alla pandemia – ha detto il leader di Iv davanti ai giornalisti – significa sbloccare davvero i cantieri, avere una strategia unitaria sulle politiche industriali, dall’acciaio ai trasporti. Noi abbiamo bisogno di crescere”.

Sono 58 le opere che Palazzo Chigi vorrebbe commissariare per accelerarne la realizzazione, in linea con quanto previsto dal decreto Sblocca Cantieri. L’elenco è contenuto nelle 31 pagine dell’atto numero 236 del 2020, ora al vaglio di Camera e Senato. Il documento non fa i nomi dei commissari poiché prima che siano individuati si attende il via libera del Parlamento”.

La SS 17 dell’Appennino Abruzzese e AppuloSannitico; la SS 16 Adriatica con l’adeguamento del tratto tra Foggia e San Severo e la tangenziale Ovest di Foggia; la SS 89 Garganica, con la razionalizzazione viabilità San Giovanni Rotondo e collegamento con Manfredonia e la SSV del Gargano, da Vico del Gargano a Mattinata; la SS 212 della Val Fortore. (sktg24)