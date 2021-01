Riceviamo e pubblichiamo

Pista ciclabile in via Marconi Salve, sono la titolare dell’officina Cosenza sita in via Marconi a San Severo. Mi faccio portavoce di tutte quelle attività che da anni si trovano in questa strada.

Mi rivolgo al signor Sindaco di San Severo e a tutte le autorità competenti, vorrei mettere in luce il fatto che la realizzazione di questa pista ciclabile sta creando parecchi disagi in una strada piena di attività commerciali, causando perdite economiche alle varie attività in quanto abolisce i posti auto per i clienti delle attività commerciali e impedisce la sosta ai mezzi pesanti che non possono scaricare merci destinate proprio al rifornimento di queste attività e creando un notevole traffico.

Vi esorto, pertanto, a ripensarci perché questa pista ciclabile non è indicata per via Marconi perché è una zona periferica destinata allo scorrimento di autovetture e mezzi pesanti, e dato il periodo economico di crisi che stiamo vivendo, ci portate alla chiusura e al fallimento totale.

Vi invito pertanto a pubblicare questa lettera e non tralasciare questo problema che può sembrare alquanto banale ma sta creando notevole difficoltà allo scorrimento del traffico e anche ai residenti di questa strada in quanto non hanno più un posto auto. Invito pertanto tutti coloro che sono contrari a questa pista ciclabile a sottoscrivere una petizione per il bene di tutti.

Confidiamo nel buon senso collettivo. Grazie e cordiali saluti