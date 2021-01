Rogo agli autobus azienda di Manfredonia: fu ex dipendente

A Colli al Metauro, in provincia di Pesaro e Urbino, il Consorzio di Manfredonia gestiva da appena un anno il servizio di trasporto scolastico e quando era stata avanzata dagli inquirenti l’ipotesi di dolo, tante furono le piste battute. Addirittura, fu la stessa ditta sipontina ad essere messa al centro di illazioni dalla stampa marchigiana, che non risparmiò infelici osservazioni sulla provenienza dal ‘meridione’ d’Italia della Re Manfredi ritenuta rea di aver importato criminalità locale parlando addirittura di mafia.

Un anno e mezzo di indagini hanno consentito di ridimensionare lo scenario individuando il soggetto ritenuto responsabile del gesto, un ex dipendente originario del pesarese, che pare sia stato spinto da motivi di rancore personali. L’uomo aveva maturato l’intenzione di vendicarsi innescando il rogo con cui ha eseguito una vera e propria mattanza dei mezzi, con un danno economico non da poco per la ditta di Manfredonia e col preciso intento di arrecare un grave disservizio per settimane a numerose famiglie.