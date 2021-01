Un parroco dal cuore grande. Il ricordo di Padre Raffaele Rinaldi

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola

Gargano, 14 gennaio 2021. Un parroco da un cuore grande, sempre con il sorriso sulle labbra. Questoda poco scomparso a 93 anni lo scorso 11 gennaio. Negli ultimi anni della sua vita si era ritirato presso una casa di riposo di San Giovanni Rotondo. “Ho un piacevole ricordo della mia via infanzia, vissuta come chierichetto e come boyscout – ha riferito– Frequentavo molto la Chiesa di San Francesco di Ischitella dove lui era il parroco. Io e i miei amici lo facevamo arrabbiare, ma era comunque una persona squisita”.