Bimbo di otto anni morto in casa nel Foggiano, disposta l’autopsia

CERIGNOLA (FOGGIA), 14/01/2023 – Sarà disposta nei prossimi giorni l’autopsia sul corpo del bimbo di 8 anni di Cerignola, nel Foggiano, morto improvvisante ieri mattina.

Il piccolo avrebbe avvertito i primi malori già giovedì mattina, poi ieri la mamma aveva deciso di tenerlo a casa e non mandarlo a scuola. Il piccolo era nel letto quando la donna, nel tornare a controllare come stesse, si è accorta che non rispondeva più. A quel punto ha immediatamente allertato i soccorsi, ma il piccolo è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Tatarella di Cerignola privo di vita. Non si esclude che possa essere stato colto da un ictus. Del caso se ne stanno occupando gli agenti di polizia. Lo riporta Radionorba.