Caso Mastromatteo: l’avvocato denuncia mancata comunicazione e richiede chiarezza dal nuovo PM (VIDEO)

Vico del Gargano (Foggia) – “Il caso dell’omicidio di Michele Mastromatteo sta procedendo male” a dichiararlo è l’avvocato Giuseppe Falcone di Mastromatteo. Il legale sostiene che la situazione è complicata anche a causa della mancata comunicazione da parte del precedente PM riguardo la proroga delle indagini, nonostante la richiesta espressa dalle persone offese dal reato e dai familiari di Mastromatteo. Falcone afferma di sapere informalmente che le indagini sono state prorogate, ma di non esserne stato ufficialmente informato.

Falcone spera che il nuovo PM possa fare chiarezza sulla questione e sottolinea che la famiglia Mastromatteo si sente abbandonata dallo Stato. Il legale aggiunge di aver avuto l’impressione di difendere l’imputato quando si recava in procura, poiché non è stata richiesta alcuna collaborazione dal precedente PM o dalle forze di polizia incaricate.

La famiglia Mastromatteo si aspetta che gli autori dell’omicidio vengano puniti, poiché Mastromatteo è stato barbaramente ucciso.

Falcone contesta anche le dichiarazioni del medico legale, che ha ipotizzato che potessero essere stati animali a causare i tagli sul corpo di Mastromatteo.

“Una persona che muore per morte naturale non viene trovata a petto nudo – sostiene Falcone – anzi, se ci fossero stati morsi di animali che per ipotesi abbiano potuto mangiare, diciamo, l’indumento del Mastromatteo, ci sarebbero stati dei brandelli, ma sul posto non c’era nulla. Quindi la tesi degli animali assolutamente infondata”.

Sempre sulle affermazioni di Falcone, la famiglia Mastromatteo ha chiesto al PM di sostituire il medico legale, ma a tutt’oggi nulla è stato fatta. Tuttavia l’avvocato si dichiara fiducioso nel nuovo PM e fa sapere che la famiglia Mastromatteo gli offrirà la propria piena collaborazione. In caso di richiesta di archiviazione, Falcone proporrà opposizione.

Articolo e video servizio a cura di Vittorio Agricola