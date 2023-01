Da Manfredonia al Polo Sud, Pio Riccardi sulla nave “Laura Bassi” verso la base italiana

MANFREDONIA (FOGGIA), 14/01/2023 – Pio Riccardi, Marinaio di Lungo Corso, nato a Manfredonia, classe 1963, imbarcato su navi mercantili di diverso genere da oltre 20anni, oggi a bordo della nave ricerca “Laura Bassi” in navigazione verso la base antartica italiana “Ing. Mario Zucchelli “ per una spedizione scientifica di largo spettro.

Partita da Lyttelton (Nuova Zelanda) il 06.01.2023 con circa 50 ospiti fra scienziati, tecnici, operatori della RAI, ecc., oltre l’equipaggio è prevista arrivare a destinazione presso la base antartica italiana “Ing. Mario Zucchelli” il 16.01.2023. La stazione Mario Zucchelli (MZS), prima conosciuta come BTN (Baia Terra Nova), è una base scientifica italiana in Antartide, avente carattere permanente, operativa dal 1985. È situata in una zona extraterritoriale senza alcuna sovranità nazionale, cosicché dal punto di vista amministrativo-diplomatico ricade nella competenza territoriale dell’ambasciata italiana di Wellington, in Nuova Zelanda. Fonte: foggiareporter