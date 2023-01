Energas, l’Arcivescovo Moscone e la Chiesa Diocesana si oppongono al deposito Gpl

MANFREDONIA (FOGGIA), 14/01/2023 – “Appena saputo dell’incontro organizzato dal Sindaco di Manfredonia Ing. Gianni Rotice con tutte le figure Istituzionali locali nella mattina del 13 gennaio 2023 circa l’imminente e probabile pericolo di una discussione, con annessa approvazione, dell’installazione del deposito GPL “Energas” in Manfredonia, mi sono fatto vicino con una telefonata allo stesso, che ringrazio, manifestando tutta la vicinanza mia e della Chiesa Diocesana alla vicenda.

Avrei, con forza, voluto essere presente in prima persona per dare il mio sostegno e comprendere la situazione, ma un CdA di Casa Sollievo della Sofferenza era già in programma. Ho delegato ad essere presenti e comprendere il tutto, con consenso del sindaco, il prof. Massimiliano Arena (Direttore della Pastorale Sociale Diocesana) e l’Ing. Andrea Trotta (Consulente per le questioni ambientali).

Con determinazione, sulla linea di quanto espresso già dal mio predecessore Mons. Castoro, appoggio e sostengo quanto deciso e sottoscritto nell’incontro circa la richiesta di interlocuzione al Ministro della Transizione Ecologica, alla Presidente Meloni e gli altri approcci burocratici – amministrativi nel rispetto della volontà espressa dai cittadini nel referendum di alcuni anni fa e della vocazione altra del territorio, e tenendo presente altre urgenze e metodologie di carattere energetico da mettere in atto in linea con la sostenibilità ambientale, come ribadito nella recente Settimana Sociale dei Cattolici Italiani. Incoraggio le forze politiche a continuare su questa strada, uniti nel Bene Comune, mettendo da parte condizioni di parte e meriti vari.

Al Sindaco Gianni Rotice ribadisco quanto detto per altre vicende ad un altro collega Sindaco: «Fai pure conoscere la mia intenzione e, se fate qualcosa in proposito, sappi che sono disposto a venire con voi con gli abiti episcopali (sai che mi piacciono poco) ma, se servono, li userei più volentieri in piazza che in chiesa!». Lo riporta in una nota Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia.