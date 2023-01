StatoQuotidiano.it, Foggia 14 gennaio 2023. Violento incidente stradale poco fa su via Leone XIII a Foggia. Ad entrare in collisione per cause ancora da stabilire dalla Polizia Locale intervenuta sul posto, una Mercedes ed una Renault. Pare che al momento non ci siano feriti.

Per rimuovere i veicoli è stato necessario l’intervento di un carroattrezzi.