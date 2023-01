StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 14 gennaio 2023. “E’ ben chiaro che la ruota gira e che in questa fase è iniziato il mio giro sulla giostra della diffamazione che tanto eccita e fa sentire importante, intelligente e conoscitore del sapere chi, senza avere la giusta conoscenza degli argomenti di cui tratta, e ,per i quali , qualche amico in comune trafuga documenti e notizie qua e là, mette insieme i pezzi di un puzzle senza però essere riusciti a completare il quadro”.

“Orbene si parla di parcheggi e tutti hanno la soluzione in tasca su tariffe , abbonamenti. Strisce blu no prima, e poi, si richiedono a gran voce le strisce sul lungomare . Si parla di occupazione suolo pubblico, delle tariffe applicate ed ereditate da chi aveva necessità di rimpolpare i dati di bilancio, e voila‘, i Robin Hood da tastiera stanno indossando l’abito giusto per farsi garanti dei diritti dei commercianti che non riescono ad ottemperarle ai pagamenti perché troppo esosi”.

“Ma peccato che chi scrive ,sulle testate giornalistiche AMICHE, non è a conoscenza del lavoro che gli uffici stanno portando avanti per tappare i buchi o i fossi , non solo stradali, che abbiamo ereditato. E potrei continuare ancora.…… ma la processione si vede quando rientra e il rientro di quelle precedenti l’abbiamo visto”.

“Quindi, cari consiglieri di opposizione non abbiate fretta perché la domenica viene dopo sei giorni ed è per questo che la chiamano festa!”.

Testo a cura dell’Assessore Antonia Lauriola, Assessora con delega a RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE (Bilancio e finanza, Patrimonio e Demanio, Appalti, Contratti, Determinazioni dirigenziali, Aree Mercatali, Partecipate e controllate).