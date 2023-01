Mara Venier: “Ho un legame sentimentale con Putignano e nonni pugliesi”

StatoDonna, 14 gennaio 2023. Mara Venier ha rivelato di avere “un legame sentimentale con Putignano” nella conferenza stampa tenuta a Roma sulla presentazione del Carnevale, di cui sarà madrina. “Ci sono già stata 30 anni fa e sono felice di tornare, felice di trovare amici cari come il presidente Emiliano, felice di tornare in quella che è la terra dei miei nonni, perché io ho sangue pugliese, di Gioia del Colle e Acquaviva delle fonti. A Putignano ho ricordi bellissimi – ha aggiunto Mara Venier – ricordo una bella allegria. È un ritorno a casa. Ogni volta che torno in Puglia sono contenta. Per cui credo che andrò addirittura un giorno prima del martedì grasso: me la voglio godere. E spero di riuscire a portare anche il mio nipotino di cinque anni: lo farò divertire insieme alla nonna. La molla più importante è il ricominciare, è quello che vogliamo tutti. Il carnevale è la festa di tutti, dei bambini e dei grandi. Essere la madrina mi fa veramente molto piacere ed è un onore”.

Mara Venier VIDEO

Il ministro della cultura Sangiuliano ha parlato della “nozione di bene culturale: “Un po’ crocianamente penso che nella nozione di bene culturale non ci siano solo i paesaggi da tutelare e preservare, ma anche le opere create nei secoli dall’umanità e che nel tempo si sono consolidate e sono diventate esse stesse patrimoni. Il Carnevale di Putignano appartiene a questo sedimento di tradizione, di storia e di identità. Per questo vi faccio il mio augurio ma vi do anche il mio impegno per tutelare manifestazioni come questa che sono popolari e non populiste. Conosco il valore e la bellezza della Puglia e credo che sia una regione che deve farsi conoscere ancora di più dal punto di vista della promozione mondiale”.

Il ministro ha poi sottolineato, insieme al presidente della Regione, il proficuo rapporto di collaborazione che unisce le due istituzioni: “Ci guardiamo negli occhi – ha detto – e capiamo subito che le cose vanno fatte e vanno fatte bene”.