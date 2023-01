Progetto Popolare Manfredonia: “L’assessorato al bilancio trasformato in una polveriera”

MANFREDONIA (FOGGIA), 14/01/2023 – Si va consolidando sempre più l’idea dell’inadeguatezza con la quale l’amministrazione Rotice stia gestendo il Comune di Manfredonia nel settore del bilancio e demanio, con a capo l’assessore Antonella Lauriola, ove si dimostrano allarmanti limiti gestionali e amministrativi.

A pagare lo scotto di tanta inadeguatezza, questa volta saranno i liberi professionisti, titolari di studi professionali, che si sono visti recapitare anche la TARI 2022 con importi non adeguati alle disposizioni vigenti previste dal decreto fiscale 2020. Infatti, la nuova disposizione contiene una novità in materia di tassa sui rifiuti (TARI) equiparando gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito e poiché i coefficienti massimi previsti per la categoria “banche ed istituti di credito” sono sempre inferiori a quelli minimi previsti dai medesimi punti per la categoria “uffici, agenzie, studi professionali”, lo spostamento in questione doveva determinare una riduzione della TARI per gli studi professionali.

𝗖𝗼𝘀𝗶̀ 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀ 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗻𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶, 𝗴𝗹𝗶 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗵𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗽𝗮𝗴𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮. Chiediamo al Sindaco di intervenire immediatamente per restituire ai malcapitati le somme indebitamente richieste per l’anno 2021 e 2022. E’ giunta l’ora per il sindaco Rotice di prendere consapevolezza della scarsa efficacia di alcuni assessori, che ricoprono ruoli chiave nella sua amministrazione. 𝗥𝗲𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗮 𝗶𝘂𝘃𝗮𝗻𝘁: 𝗲̀ 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗮𝗱𝗼𝗻𝗼 𝗹𝗲 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶. Amministrare una città complessa come Manfredonia non è affatto cosa semplice, nulla di personale ma gli errori commessi dall’assessore al bilancio, in questo primo anno di amministrazione, accendono un campanello d’allarme per tutti noi.

Citiamo solo alcuni esempi di quanto accaduto finora e su cui nessuno può più fingere: l’illegittima richiesta di pagamento di multe per violazione del codice della strada (già pagate da quasi tutti i cittadini coinvolti) con la maggiorazione prevista per legge in danno alle casse comunali (fatto che segnaleremo agli organi competenti ossia Prefetto e Corte dei Conti), con aggravio di inutili spese di notifica a danno dell’ente oltre ai disagi causati ai contribuenti con lunghe ed estenuanti file presso gli uffici comunali intasando il comando dei vigili urbani già carente di personale; la gestione confusionaria della Tari a danno di alcuni commercianti della città ai quali è stata promessa la restituzione della 4^ che non avverrà mai a causa dei criteri restrittivi imposti, una colossale presa in giro che mortifica centinai di cittadini;

la maldestra restituzione delle aree del parcheggio Cesarano, al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, operazione effettuata a cuor leggero e soprattutto senza considerare gli investimenti economici sostenuti dal Comune di Manfredonia per bonificare l’area e adibirla a parcheggio; piuttosto che fermare l’iter procedurale iniziato dalla Commissione Straordinaria l’assessore al ramo ha pensato bene di accelerare le procedure di riconsegna dell’area Cesarano, zona prevista tra l’altro nel piano dei parcheggi a pagamento;

la pessima gestione delle autorizzazioni e delle concessioni, prima date e poi negate relative al suolo pubblico delle installazioni delle luminarie a totale carico dei commercianti di Manfredonia, sulle quali aspettiamo chiarimenti in merito alle responsabilità. 𝐄’ 𝐝𝐢 𝐨𝐠𝐠𝐢 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢, ampiamente preannunciata da noi nelle sedute dei consigli comunali precedenti, durante le quali non abbiamo mai ricevuto risposte esaustive ma solo goffi epiteti. 𝗟𝗮 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶, 𝗶𝗻 𝗼𝘁𝘁𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝘁𝗲, 𝗶𝗻𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗮𝗹𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗲 𝗿𝗶𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮𝗿𝗲 𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗮 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝘃𝗮 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗽𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗰𝗲𝗻𝗻𝗮𝗹𝗲, 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗶𝗹 𝟭𝟱 𝗚𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝗽𝗿𝗼𝘀𝘀𝗶𝗺𝗼.

Che il Comune sia inottemperante e ritardatario sul Piano di recupero pluriennale, ormai non siamo più solo noi a dirlo, ma finalmente lo stabilisce anche la Corte dei Conti; questo accade perchè l’assessorato al bilancio finora non ha raggiunto gli obiettivi prefissati nel piano di recupero. Il sindaco trovi il coraggio di operare delle scelte e dei cambiamenti per migliorare il prosieguo della sua attività amministrativa, qualità che finora è mancata del tutto.