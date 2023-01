Uomo nudo in fuga dal terrazzo: “Macché scappatella, quello fuggiva dopo un furto”

MESTRE (VENEZIA), 14/01/2023 – (ilgazzettino) «Mi sono trovato di fronte a una situazione surreale, una sorta di uomo ragno completamente nudo che faceva su e giù dai balconi del palazzo aggrappato alla grondaia. Un amante scoperto in flagrante? Macché, si trattava di un ladro che per sfuggire alle forze dell’ordine si è denudato e si è dato a una fuga ad alta quota».

A parlare è uno dei negozianti di via Monte San Michele a due passi dalla stazione – che mercoledì 11 gennaio ha assistito, insieme ad altri duecento passanti, alla «scena dell’uomo nudo» sul cornicione dell’edificio giallo, all’angolo tra via Trento e via Monte San Michele. Il video dell’uomo ragno senza veli, ripreso da un automobilista, ha fatto il giro dei social. Ma se in un primo momento si era pensato a una scappatella finita male con la classica scena dell’amante che tenta la fuga dal balcone la prospettiva poi sarebbe cambiata. Secondo il negoziante (che ha chiesto di mantenere l’anonimato) l’uomo nudo avrebbe fatto parte di una banda di ladri. (ilgazzettino)