Manfredonia. Anche quest’anno è stato conferito il Premio al merito AIAP Sede di Manfredonia “Saverina Cipolla”, la massima e più prestigiosa onorificenza in seno all’Associazione Italiana Amici del Presepio Sede di Manfredonia.

Il Premio è intitolato a perenne ricordo di Saverina Cipolla, Insegnante e co-fondatrice della già Sezione AIAP di Manfredonia, socia dal 1998 al 2020 anno della sua dipartita. Tale onorificenza viene conferita annualmente a singoli Soci AIAP, ma anche a persone singole, istituzioni ed enti pubblici, privati, ecclesiali e religiosi, associazioni e fondazioni, anche non facenti parte dell’AIAP, che si siano distinte in maniera particolarmente significativa in campo culturale, intellettuale, spirituale, organizzativo ecc. per la salvaguardia, la promozione e la valorizzazione del PRESEPIO nella sua concezione più ampia e universale.

L’Associazione costituisce un albo ufficiale degli insigniti che ricordiamo negli scorsi anni è stato conferito all’Ass. Nazionale Carabinieri Sez. “Gen. R. Castriotta” di Manfredonia ed al Socio Saverio Magno.

Lo scorso 7 gennaio 2024 nel corso della cerimonia di chiusura della XXVII Mostra del Presepio organizzata dall’associazione sipontina presso la Sala “Anna Castigliego” di Corso Manfredi 254 la Presidente Lidia Piccolo ha letto la motivazione con la quale il Consiglio Direttivo ha inteso conferire il Premio 2023 alla memoria di Alberto Finizio: “Alberto Finizio (Ortona 30.06.1956 – Roma 01-10-2023) presepista e studioso del Presepio.

Iscritto all’AIAP dal 1975 con la tessera n.825 è stato Direttore Editoriale della rivista “Il Presepio” dal 1991, Presidente dell’Associazione Italiana Amici del Presepio dal 2008 e Vicepresidente dell’Universalis Foederatio Praesepistica dal 2012.

Nel 2000 a Pamplona (Spagna) è stato insignito del Premio Un.Foe.Prae., massima onorificenza presepistica mondiale. Presepista di caratura internazionale ha allestito presepi e mostre in varie parti d’Italia ed all’estero (Germania, Inghilterra, Austria, Polonia, Tunisia, Stati Uniti e Russia), suoi presepi sono stati donati tra gli altri all’allora Santo Padre Giovanni Paolo II ed all’allora Presidente sovietico Gorbaciov. Ha curato diverse pubblicazioni ricordiamo tra le altre quella del 2007 “Compendio di Storia del Presepio – Immagini della Raccolta del Museo del Presepio di Roma” realizzato con sua moglie Antonella Salvatori.

Ha dedicato la sua vita al Presepio ed all’AIAP con garbo, gentilezza e disponibilità, ci ha lasciati prematuramente lo scorso 1° ottobre nell’anno delle celebrazioni per gli 800 anni del Presepio di Greccio di San Francesco d’Assisi. L’ultimo dono, fortemente voluto, di Alberto al mondo del presepismo è stata l’Esposizione presepistica nazionale e internazionale di Rieti dal 25 novembre 2023 al 2 febbraio 2024 nell’ambito della “Valle del Primo Presepe” (in cui ha partecipato anche la nostra Sede di Manfredonia) e che purtroppo non ha potuto vedere realizzata. Esempio inimitabile per tutti i presepisti per abnegazione e attaccamento a questa realtà e dunque meritevole del conferimento postumo del terzo Premio al merito AIAP Sede di Manfredonia intitolato alla memoria di Saverina Cipolla che oggi apprezzerebbe, siamo sicuri, questa scelta.”

Il premio sarà consegnato ad Antonella Salvatori, vedova di Alberto, prossimamente a Roma presso la Sede Nazionale AIAP in Via Tor de’ Conti da una delegazione dell’associazione sipontina che ha celebrato nel 2023 i suoi primi 25 anni di attività.

Associazione Italiana Amici del Presepio – Sede di Manfredonia