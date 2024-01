Depositata oggi alla Procura della Repubblica di Palermo dagli Avvocati Giada Bernardi e Rosaria Loprete la denuncia di 10 Associazioni di Volontariato Animalista – FELICI NELLA CODA ODV,ZAMPE CHE DANNO UNA MANO ODV, LEAL – Lega Antivivisezionista ODV, PET RESCUE ITALIA ONLUS , I CANUZZI DI MARZIA e MARIA ONLUS, ANIMAL ACTION PROJECT – APA, TASK FORCE ANIMALISTA, MOVIMENTO ETICO TUTELA ANIMALE ed AMBIENTALE ( M.E.T.A.) ODV, ZAMPETTE FELICI ODV e BALZOO SEZIONE SCIACCA – nei confronti dell’uomo che in data 09 Gennaio 2024 a Palermo dava alle fiamme il suo cane pitbull di nome Aron, poi deceduto dopo tre giorni di atroci sofferenze.

“La vicenda di Aron, ultima di una lunga serie di barbarie perpetrate in danno degli animali, ha lasciato sbigottiti per la crudeltà da cui è stata connotata e dalla lucida consapevolezza e precisa volontà dell’autore del l’atroce gesto di uccidere il proprio cane. Il querelato è un soggetto socialmente pericoloso, che più volte si è mostrato con un sorriso beffardo, compiaciuto di quanto fatto.

E’ ora che le Istituzioni intervengano immediatamente, con decisione e fermezza per arginare la crescente ondata di violenza nei confronti degli animali, di cui Aron è stata l’ultima vittima. E’ ora che le pene per il maltrattamento ed uccisione di animale vengano inasprite. Sono reati di serie A, non di serie B e nella stragrande maggioranza dei casi sono prodromici a reati in danno degli esseri umani.“

Avv. Giada Bernardi