“Siamo messi male! Scusate l’eufemismo! In questa città, qualsiasi cosa accade, non riscalda né i cuori né i sentimenti né la rabbia né l’indignazione. Ebbene dopo il commissariamento per mafia, il dissesto finanziario e l’auto commissariamento della classe politica, per manifesta incapacità. La città doveva e poteva dimostrare un nuovo vigore, una grande voglia e capacità di rinnovarsi e mettere i suoi uomini migliori ai posti di comando.

La riscossa doveva essere morale prima che politica : qualcosa di meglio di diverso di pulito, iniziando da una vera capacità di ascolto ( mai avuta ) capace di interpretare i bisogni, progettare e programmare l’immediato ed il futuro. Con decisioni ‘politiche’ rapide, decise e oneste.

Questo non è avvenuto! Dalle segrete stanze trapela, che nulla di questo anima i nuovi carbonari ( ovviamente sempre gli stessi)”. “Magari non piu in prima persona, ma in seconda o terza persona”.

Così in una nota Giovanni Caratù, di Manfredonia che Funziona.

“FI sembra non avere problemi, individuando un candidato che, di fatto, è stato il motivo del contendere con Rotice. Anteponendo problemi personali o di partito a quelle della città. Come sempre restituirà al PD la cortesia. frutto di un accordo mai scritto, mai smentito. Il Comune a te le politiche a me. Quindi non essendo competitivo. Non scalda i cuori e non avendo nessuna capacità di aggregare una coalizione di centrodestra”.

“Dal centro sinistra i giochi li sta conducendo il PD ed i popolari. Con i 5 stelle osannati e accodati, incapaci di assumere iniziative politiche: pur avendo le carte in regola per essere la vera unica alternativa . I promotori del raggruppamento PD e popolari hanno fatto ed imposto una selezione preventiva a monte invitando ( secondo loro ) solo i civici o partiti degni o accondiscendenti alle loro mire egemoniche”. “Questi esponenti la mattina, prima di passare al bar dove si prendono accordi e si impartiscono disposizioni. Non si guardano allo specchio?”.

“Quale autorità morale si auto attribuiscono ? Pensano forse di aver già pagato pegno. Favorendo i vari commissariamenti ed il disinteresse della città

Devono ancora fare i conti dei loro disastri. Cosa che si sono ben guardati dal farlo. Ebbene oggi solo i civici, non sotto tutela del PD, possono invertire un futuro già segnato. I 5 stelle, se hanno il coraggio e la voglia prendessero l’iniziativa politica. Sono ancora in tempo. Altrimenti saranno travolti dal PD e dalla loro inerzia. Con questi presupposti, prevedo una partecipazione bassissima al voto. Creando di fatto una nuova oligarchia politica che con il 20% dei voti gestirà presente e futuro”, conclude Caratù.