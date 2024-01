La sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha accolto con entusiasmo il nuovo vescovo, mons. Giorgio Ferretti, sottolineando la sua ammirazione per la scelta del religioso di dedicarsi ai più fragili, seguendo l’insegnamento del Papa Francesco sulla vicinanza ai poveri.

Nel suo saluto, la sindaca ha citato il messaggio del Santo Padre, enfatizzando l’importanza di andare oltre la semplice assistenza alimentare, offrendo amore e attenzione concreti ai bisogni profondi delle persone in difficoltà.

La sindaca ha esaltato la decisione del vescovo Ferretti di combattere l’emarginazione, i pregiudizi e le discriminazioni con il coraggio della preghiera e la forza della fede, elogiando il suo impegno quotidiano silenzioso e meraviglioso. Dopo aver salutato il predecessore mons. Vincenzo Pelvi, Episcopo ha dichiarato di vedere in mons. Ferretti una guida spirituale nella nuova missione a Foggia.

La comunità di Foggia è stata descritta come solidale, generosa e operosa, pronta a sostenere il vescovo nelle difficoltà e a comprenderlo nelle sue contraddizioni. La sindaca ha evidenziato la resilienza della comunità, capace di rialzarsi dopo momenti difficili, e ha esortato ad ascoltare le parole illuminate e dettate dal cuore di mons. Ferretti.

Il saluto della sindaca è stato esteso a tutta la città, alle istituzioni, alle organizzazioni sindacali e datoriali, alle associazioni e ai volontari del Terzo settore.

Si è parlato di una “famiglia allargata” che include anziani soli, lavoratori, giovani e immigrati, pronta ad abbracciare la diversità con la bandiera della pace. La sindaca ha concluso il suo saluto augurando il benvenuto a mons. Ferretti e assicurando che la città pregherà con lui e per lui con devozione e amore.

“…Oggi io vengo a Foggia. Vedo i vostri volti di gente da generazioni in queste terre, ma anche volti di nuovi italiani che fanno parte integrante di questo popolo…”

“…La porta della Chiesa, della casa, come ci chiede Papa Francesco, non deve mai essere chiusa. Qui ai peccatori sono rimessi i peccati e chiunque chiede può ricevere benedizioni e misericordia…”

“…Qui, da oggi, anche per me è la casa dove abita il Maestro. Una bella casa, una bella terra! Non ho un programma da proporvi, ho da proporvi semplicemente di seguire insieme Gesù e il Vangelo. Lì c’è già tutto! È un programma grandioso…”. “…Insieme possiamo fare molto, costruire, cambiare molto. Perché una terra è fatta bella dalle donne e dagli uomini che la abitano…”