“Come ogni sabato sera, il quartiere Ferrovia di Foggia si trasforma nella fiera dell’inciviltà”.

Lo dicono a StatoQuotidiano.it un gruppo di residenti.

“Auto schifosamente parcheggiate davanti agli scivoli per i disabili oppure sulle strisce pedonali – le poche che esistono – o ancora in mezzo agli incroci, riducendo la visibilità e con il rischio di creare pericolosi incidenti”.

“Siamo stufi dell’inciviltà di gente selvaggia che ha paura di scomodarsi a parcheggiare dieci metri più in là e preferisce infrangere le regole del Codice della Strada in maniera balorda. Poi è inutile lamentarsi di Foggia e delle classifiche della vivibilità se il foggiano medio è il primo a non rispettare le leggi. Però ci chiediamo: non c’è qualcuno che dovrebbe farle rispettare? Qualche organo che dovrebbe vigilare ed eventualmente elevare multe in caso di infrazioni stradali o, perlomeno, avere il buonsenso di rispondere alle segnalazioni dei cittadini?”.

“Ormai il quartiere Ferrovia è stato fatto diventare la terra di nessuno, siamo d’accordo. Ma noi residenti pretendiamo rispetto. Qui la legge non esiste né si percepisce. Di tanto in tanto, quando qualcuno fa il proprio lavoro, leggiamo sui giornali e sulle pagine Facebook i comunicati stampa scritti in pompa magna. Ma il quotidiano lavoro non dovrebbe fare notizia, è pura normalità”.