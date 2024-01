La procuratrice Rosa Pensa ha richiesto una condanna di 4 anni per Alessandro Scotece, 18 anni, accusato di porto illegale di armi e favoreggiamento. L’accusa si basa sul fatto che avrebbe ricevuto e gettato in un tombino la pistola utilizzata da un suo conoscente minorenne per uccidere Nicola Di Rienzo, 21 anni, nei giardinetti di via Saragat la sera del 27 novembre 2022.

Gli avvocati difensori, Domenico Lupoi e Antonietta De Carlo, hanno chiesto l’assoluzione o, in alternativa, la condanna alla pena minima.

La sentenza sarà emessa nelle prossime settimane dalla giudice Francesca Mannini, nel contesto di un processo celebrato con rito abbreviato. Scotece è attualmente ai domiciliari con braccialetto elettronico dal 19 dicembre.

L’imputato è stato arrestato dalla squadra mobile il 13 luglio 2023 su ordine di custodia del giudice. Nella stessa occasione, un altro ex minorenne è stato arrestato e successivamente rilasciato, condannato a 1 anno e 5 mesi per detenzione illegale di arma e favoreggiamento. L’assassino di Di Rienzo, uno studente di 17 anni all’epoca dei fatti, si è costituito immediatamente e sta scontando una condanna definitiva a 10 anni emessa il 21 giugno 2023.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.