Facciamo Plogging? Questa nuova tendenza eco-friendly chiamata plogging consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano sul proprio cammino mentre si è impegnati a fare jogging o altre attività sportive all’aria aperta.

Lo scopo di questo sport moderno, ecofriendly che è praticato da chi ama coniugare sport e salvaguardia dell’ ambiente consiste nell’ ottimizzare il tempo utilizzato normalmente per l’allenamento, per fare anche qualcosa di positivo per lo spazio in cui si vive. Chi vi partecipa, infatti, scende in strada munito di sacchi della spazzatura per raccogliere i rifiuti che incontra durante la sessione di fitness.

Il termine Plogging è la perfetta unione della parola svedese plockaupp (raccogliere) e dell’inglese jogging e ad inventarla dando vita al trend è stato Erik Ahlström che nel 2016 prima di trasferirsi in una città diversa rispetto a quella in cui risiedeva decise di ripulire l’area nella quale solitamente di allenava.

Oltre ad essere positivo per l’ambiente, praticare plogging porta una serie di vantaggifisici da non sottovalutare:

1-Allevia lo stress:

Al pari delle altre attività cardio, il Plogging è un ottimo antistress.

Correre o camminare a ritmo sostenuto, infatti, accelera il battito cardiaco provocandoil rilascio delle endorfine, che a loro volta migliorano l’umore. Inoltre, dedicarsi ad una attività fisica impegnativa permette alla mente di staccare la spina e, almeno per qualche minuto, non pensare ai problemi quotidiani.

2-Fa consumare molte calorie

Questa disciplina, combinando il momento della corsa ad altri di stop per raccogliere i rifiuti, nei quali i movimenti necessari possono essere anche affondi e squat, rappresenta un vero e proprio allenamento a intervalli. Tale tipologia aumenta la resistenza e consente di bruciare molte più calorie, durante e dopo l’allenamento, rispetto alla normale

corsa. Secondo quanto calcolato dall’App di fitness Lifesum, praticare mezz’ora di jogging svolgendo contemporaneamente anche la raccolta di rifiuti consente a una persona dalla corporatura media di bruciare circa 288 calorie.

3-Aumenta l’autostima

Combinare la raccolta dei rifiuti con la corsa, compiere un’azione positiva non solo per sé ma per l’intera collettività infonde molta fiducia in se stessi, ci nobilita, ci rende migliori e veri cittadini.

Quando si raccolgono i rifiuti da terra, meglio accovacciarsi o piegarsi su una gamba,così da allenare anche i muscoli dell’anca, dell’adduttore e delle caviglie.

Inoltre è consigliabile non portare la borsa sempre sullo stesso braccio ma alternarli inmodo che il peso sia equamente distribuito.

Per fare del bene al Pianeta è importante anche non fare errori nella raccoltadifferenziata. Il ploggingaiuta a contrastare gli effetti dei cambiamenticlimatici sulla salute.

Diffusione in Italia e nel mondo

Dal Nord Europa, complice il tamtam scatenato dai social network, il plogging si èdiffuso presto in molte parti del mondo. In diverse nazioni, infatti, sono nati veri epropri gruppi e associazioni che si danno appuntamento nelle varie città per fare sport eripulire strade, parchi e greti dei fiumi.In Francia, per esempio, la Trail Runner Foundation sostiene la buona pratica diraccolta dei rifiuti durante le manifestazioni di running.

Anche in Italia il plogging sta crescendo esponenzialmente, tanto che a Bolzano dopo che il cittadino Papa Dame Diop ha iniziato a praticarlo in solitaria, il Comune e una società di servizi lo hanno affiancati fornendo supporto e materiale utile come sacchi, guanti e magliette e punzoni.

A Bologna invece nel 2018, nell’ambito della corsa StraBologna sono state avviate iniziative di corsa e recupero rifiuti come la StraPlogging. Analoghe manifestazioni si sono tenute a Firenze e a Bari.

Il plogging può aiutare anche a combattere l’inquinamento idrico.

Rivolgiamo un invito alle associazioni sportive di running di Manfredonia affinchè seguendo l’esempio di altre associazioni, promuovano iniziative simili a quelle di Bologna e Bari, per educare e sensibilizzare giovani e meno giovani al rispetto e alla tutela dell’ambiente.

In questa direzione si sta muovendo l’Istituto Toniolo nella diffusione della conoscenza del plogging tra gli studenti come argomento di educazione civica e auspichiamo che anche altri istituti possano diffondere la conoscenza e la pratica di tale disciplina tra i loro allievi per rendere la nostra città più pulita e vivibile.