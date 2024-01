Manfredonia. Un cinghiale fatto completamente a pezzi, un’auto danneggiata, un’altra fuori strada dopo essersi ribaltata più volte.

E’ quanto avvenuto ieri sera, verso le ore 19.45 lungo la Strada Statale 89 Manfredonia direzione Foggia, prima dell’Abbazia di San Leonardo.

Sembrerebbe che una delle due autovetture fosse in fase di sorpasso quando è sbucato improvvisamente un cinghiale che è stato investito dal mezzo, con l’altra autovettura ribaltatasi più volte, fino a terminare la propria cosa fuori strada.

Ferite per i presenti in una Lancia Musa, fratture per l’uomo alla guida della Fiat 500. Lo si apprende da raccolta dati. Nessuno risulta in pericolo div ita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Stradale, la Polizia locale per la viabilità e i sanitari del 118.