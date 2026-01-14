Continuano senza sosta le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa di 22 anni scomparsa da otto giorni. La giovane, iscritta alla facoltà di Giurisprudenza a Bologna e residente nel Padovano, è al centro di un’inchiesta aperta dalla Procura di Padova, che ha avviato un fascicolo per sequestro di persona.

La sera del 6 gennaio, Annabella è stata ripresa per tre volte dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dei Colli Euganei. Le immagini la immortalano alle 22.18 nei pressi di un distributore di carburante a Selvazzano Dentro, alle 22.54 davanti al Municipio di Teolo e infine alle 23.06 nell’area dell’impianto di Villa di Teolo, ultimo avvistamento certo della giovane.

Nei video Annabella appare in sella alla sua bicicletta viola, successivamente ritrovata poco distante dall’ultimo punto di ripresa, chiusa con il lucchetto. La ragazza indossa jeans, una giacca nera con cappuccio e porta sulle spalle uno zainetto rosso. Sul portapacchi della bici sono ben visibili due cartoni di pizze, acquistate d’asporto intorno alle 22.00.

La diffusione delle immagini è stata autorizzata dalla Procura con l’obiettivo di raccogliere elementi utili alle indagini e favorire eventuali segnalazioni. Gli inquirenti stanno vagliando ogni dettaglio, mentre resta fitto il mistero attorno alla scomparsa della giovane.

