Cessione Foggia a De Vitto-Casillo, fuochi d'artificio in città

FOGGIA – Ora è ufficiale: il Foggia Calcio ha una nuova proprietà. In serata è stata infatti perfezionata e firmata la cessione della società da Nicola Canonico ai nuovi proprietari De Vitto e Casillo, sancendo la fine dell’era Canonico alla guida del club rossonero.

L’atto di trasferimento delle quote è stato formalizzato presso lo studio del notaio Pascucci a Foggia, dove le parti hanno concluso l’operazione iniziata nelle scorse settimane. Con la firma, si chiude un capitolo lungo e complesso, segnato da mesi di tensioni, difficoltà gestionali e da un rapporto sempre più logorato tra la precedente proprietà e la piazza.

L’annuncio ufficiale ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei tifosi: fuochi d’artificio sono stati esplosi in diverse zone della città, mentre sui social e nei luoghi simbolo del tifo rossonero si sono moltiplicati messaggi di festa e di speranza per il futuro.

Per la città e per i tifosi rossoneri, la firma di questa sera rappresenta molto più di un passaggio notarile: è l’inizio di una nuova era. Almeno, si spera.