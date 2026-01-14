Edizione n° 5946

Home // Cronaca // Cessione Foggia a De Vitto-Casillo, fuochi d’artificio in città (VIDEO)

ERA DE VITTO - CASILLO Cessione Foggia a De Vitto-Casillo, fuochi d’artificio in città (VIDEO)

In serata è stata infatti perfezionata e firmata la cessione della società da Nicola Canonico ai nuovi proprietari

Cessione Foggia a De Vitto-Casillo, fuochi d'artificio in città

Cessione Foggia a De Vitto-Casillo, fuochi d'artificio in città

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
14 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Ora è ufficiale: il Foggia Calcio ha una nuova proprietà. In serata è stata infatti perfezionata e firmata la cessione della società da Nicola Canonico ai nuovi proprietari De Vitto e Casillo, sancendo la fine dell’era Canonico alla guida del club rossonero.

L’atto di trasferimento delle quote è stato formalizzato presso lo studio del notaio Pascucci a Foggia, dove le parti hanno concluso l’operazione iniziata nelle scorse settimane. Con la firma, si chiude un capitolo lungo e complesso, segnato da mesi di tensioni, difficoltà gestionali e da un rapporto sempre più logorato tra la precedente proprietà e la piazza.

L’annuncio ufficiale ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei tifosi: fuochi d’artificio sono stati esplosi in diverse zone della città, mentre sui social e nei luoghi simbolo del tifo rossonero si sono moltiplicati messaggi di festa e di speranza per il futuro.

Per la città e per i tifosi rossoneri, la firma di questa sera rappresenta molto più di un passaggio notarile: è l’inizio di una nuova era. Almeno, si spera.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

