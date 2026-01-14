Circa 50mila ambulanti hanno chiuso in sette anni. L’allarme di ANAUGL: «Il Governo intervenga subito»

La categoria degli ambulanti è sempre più in difficoltà: mancano tutele, aumenta la pressione fiscale e non c’è ricambio generazionale. Il rischio è la scomparsa del settore.

Negli ultimi sette anni circa 50mila ambulanti hanno cessato la propria attività in Italia. Un dato allarmante che fotografa la crisi profonda di un settore storico del commercio, oggi sempre più vicino al collasso. A lanciare l’ennesimo grido d’allarme è ANAUGL, l’Associazione Nazionale Autonoma dei Giovani Lavoratori, che chiede un intervento immediato da parte del Governo e delle amministrazioni locali.

«Siamo una categoria in estinzione – denunciano dall’associazione – continuamente attaccata e mai tutelata, nonostante i sacrifici quotidiani e le ingiustizie subite nel corso degli anni da parte di tutti i governi».

Tra le principali criticità segnalate c’è la direttiva Bolkestein, definita una “trovata europea” rispetto alla quale, secondo ANAUGL, la politica italiana non avrebbe mai realmente difeso gli ambulanti. A questo si aggiunge il Canone Unico, che avrebbe dovuto regolamentare l’occupazione del suolo pubblico ma che, nei fatti, «non ha risolto alcun problema».

Grave anche la mancanza di riconoscimento del lavoro ambulante come attività usurante, nonostante le condizioni spesso difficili in cui viene svolta. A pesare ulteriormente è la crescente pressione fiscale e l’intensificarsi dei controlli: dall’obbligo del POS alle verifiche di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. «Siamo trattati come il male dell’Italia – spiegano – con verbali nei mercati, senza alcuna comprensione per chi lotta ogni giorno per la sopravvivenza».

Secondo ANAUGL, il settore è ormai privo di ricambio generazionale: il lavoro non garantisce più un reddito sufficiente per mantenere una famiglia e molti operatori si trovano in una terra di mezzo, «troppo anziani per trovare un nuovo impiego e troppo giovani per andare in pensione».

A peggiorare il quadro, anche le scelte delle amministrazioni locali che, secondo l’associazione, avrebbero relegato i mercati in periferie deserte, senza bandire nuove concessioni o riportare gli ambulanti nelle zone centrali delle città, nonostante la drastica riduzione degli operatori.

«Chiediamo che il Governo e le amministrazioni ci ascoltino – conclude il comunicato –. Siamo esausti. Se non si interviene subito, la nostra categoria è destinata a scomparire per sempre».

Il documento è firmato da Raffaele Cristinziano, vicepresidente regionale ANAUGL, Solly Ciavarella, segretaria provinciale, e Felice Neri, presidente di zona e consigliere regionale ANAUGL.