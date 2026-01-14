Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha anticipato novità sulla composizione della giunta: “Ho un’idea già da diverso tempo”, ha dichiarato, spiegando che in questi giorni sta lavorando per riallineare le deleghe degli assessorati con le competenze dei dipartimenti. L’obiettivo è evitare disallineamenti che possano creare problemi nella gestione politico-amministrativa dei vari fascicoli.

Decaro ha sottolineato di essere impegnato anche su dossier nazionali, spiegando: “Indipendentemente dalla presenza dell’assessore, me ne dovrò comunque occupare”. Ha citato in particolare la sanità, ricordando una riunione recente in vista della conferenza delle Regioni sulla proposta ministeriale riguardante l’introduzione dei cosiddetti ospedali di terzo livello.

“A breve, comunque, avremo la giunta”, ha concluso, confermando che la riorganizzazione degli assessorati e dei dipartimenti procede secondo quanto previsto.