Home // Manfredonia // Decaro: “A breve la nuova giunta, stiamo riallineando deleghe e dipartimenti”

DECARO GIUNTA Decaro: “A breve la nuova giunta, stiamo riallineando deleghe e dipartimenti”

L’obiettivo è evitare disallineamenti che possano creare problemi nella gestione politico-amministrativa dei vari fascicoli

Decaro: "A breve la nuova giunta, stiamo riallineando deleghe e dipartimenti"

Antonio Decaro - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Gennaio 2026
Manfredonia // Politica //

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha anticipato novità sulla composizione della giunta: “Ho un’idea già da diverso tempo”, ha dichiarato, spiegando che in questi giorni sta lavorando per riallineare le deleghe degli assessorati con le competenze dei dipartimenti. L’obiettivo è evitare disallineamenti che possano creare problemi nella gestione politico-amministrativa dei vari fascicoli.

Decaro ha sottolineato di essere impegnato anche su dossier nazionali, spiegando: “Indipendentemente dalla presenza dell’assessore, me ne dovrò comunque occupare”. Ha citato in particolare la sanità, ricordando una riunione recente in vista della conferenza delle Regioni sulla proposta ministeriale riguardante l’introduzione dei cosiddetti ospedali di terzo livello.

“A breve, comunque, avremo la giunta”, ha concluso, confermando che la riorganizzazione degli assessorati e dei dipartimenti procede secondo quanto previsto.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

