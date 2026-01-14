Edizione n° 5946

14 Gennaio 2026 - ore  10:57

14 Gennaio 2026 - ore  08:54

Home // Cronaca // Emergenza morti sul lavoro in Puglia: 55 vittime nel 2025, dieci solo nel foggiano

MORTI LAVORO Emergenza morti sul lavoro in Puglia: 55 vittime nel 2025, dieci solo nel foggiano

Nei primi undici mesi del 2025, in Italia si contano 1.010 morti sul lavoro, di cui 735 durante l’attività lavorativa e 275 in itinere

Morti sul lavoro - Fonte Immagine: collettiva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

Nei primi undici mesi del 2025, in Italia si contano 1.010 morti sul lavoro, di cui 735 durante l’attività lavorativa e 275 in itinere, ossia nel percorso casa-lavoro. La Puglia resta tra le regioni a maggior rischio, con un’incidenza superiore al 125% della media nazionale, secondo l’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega. Nella provincia di Foggia, nello stesso periodo, si registrano 10 vittime.

Secondo Mauro Rossato, presidente dell’Osservatorio Vega, il quadro è preoccupante: 133 decessi nell’edilizia, 108 nelle attività manifatturiere e 98 nei trasporti e magazzinaggio, i settori più colpiti, da monitorare attentamente per prevenire ulteriori tragedie.

Distribuzione regionale e provinciale
A novembre 2025, le regioni a più alta incidenza rispetto alla media nazionale sono: Basilicata, Umbria, Puglia, Sicilia e Campania. La classifica assoluta delle vittime vede la Lombardia al primo posto con 99 morti, seguita da Veneto (72) e Campania (68). La Puglia registra 55 decessi, con la provincia di Brindisi al vertice per incidenza (11 casi), seguita da Foggia (10), Barletta-Andria-Trani (8), Bari (15), Lecce (6) e Taranto (5).

Età e genere delle vittime
Le fasce più a rischio risultano essere gli ultrasessantacinquenni (101 morti per milione di occupati) e i lavoratori tra 55 e 64 anni (51,4). Numericamente, il maggior numero di decessi riguarda la fascia 55-64 anni (274 vittime). Le donne decedute nei primi undici mesi del 2025 sono 84: 39 in occasione di lavoro e 45 in itinere. Gli stranieri contano 233 vittime, quasi una su quattro del totale, con un rischio più che doppio rispetto agli italiani.

Settori più colpiti e giorni critici
Il settore più colpito è quello delle Costruzioni (133 decessi), seguito da Attività Manifatturiere (108), Trasporti e Magazzinaggio (98) e Commercio (61). Il lunedì risulta il giorno più luttuoso della settimana (23%), seguito da venerdì (20,7%) e mercoledì (16,1%).

Denunce di infortunio in aumento
Le denunce di infortunio nei primi undici mesi del 2025 aumentano del +1,5%, passando da 543.039 nel 2024 a 550.948 nel 2025. Le Attività Manifatturiere guidano la classifica delle denunce (65.573), seguite da Costruzioni (35.685), Sanità (34.245), Trasporto e Magazzinaggio (31.440) e Commercio (31.086). Circa 1 lavoratore su 5 vittima di infortunio è straniero.

Il bilancio dei primi undici mesi del 2025 conferma la gravità della sicurezza sul lavoro in Italia, con la Puglia tra le regioni più colpite e il Foggiano tra le province a maggior rischio.

Lo riporta foggiatoday.it.

