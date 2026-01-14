Edizione n° 5946

Home // Politica // Escalation di tumori a San Severo: il sindaco Colangelo accelera l’attivazione del registro e annuncia bonifiche

SANITA' SAN SEVERO Escalation di tumori a San Severo: il sindaco Colangelo accelera l’attivazione del registro e annuncia bonifiche

È fondamentale riflettere sulla qualità dell’aria che respiriamo, sulla sicurezza dell’acqua usata per irrigare i nostri campi

San Severo, Consulta delle Associazioni: "Il silenzio di Colangelo mette a rischio la partecipazione civica"

Il sindaco di San Severo, Colangelo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Gennaio 2026
Politica // San Severo //

San Severo piange l’ennesima giovane vittima di tumore: Trisha Fanizza, appena 36 anni, è l’ultima di una serie di decessi che hanno allarmato la comunità. L’episodio ha riportato al centro del dibattito pubblico la questione ambientale e la salute dei cittadini.

Il sindaco Lidya Colangelo, visibilmente scossa, ha ricordato come la città abbia perso “troppe giovani vite” e ha sottolineato la necessità di interventi concreti per monitorare e prevenire ulteriori casi. “Abbiamo avviato le procedure per l’attivazione del registro dei tumori, approvato in Consiglio comunale ma rimasto finora inattuato dalla precedente amministrazione”, ha dichiarato il primo cittadino.

L’attenzione dell’amministrazione si concentra anche sulla qualità dell’ambiente: “È fondamentale riflettere sulla qualità dell’aria che respiriamo, sulla sicurezza dell’acqua usata per irrigare i nostri campi e vigilare contro l’abbandono dei rifiuti nelle campagne”, ha aggiunto Colangelo.

Tra i provvedimenti annunciati, particolare rilievo assume l’avvio di bonifiche nelle zone periferiche della città, aree finora escluse dal capitolato d’appalto dei servizi di igiene urbana. L’amministrazione ha inoltre avviato un confronto con la Provincia per sollecitare la pulizia e la messa in sicurezza delle strade di sua competenza.

Il quadro che emerge a San Severo è quello di una comunità alle prese con un fenomeno preoccupante e crescente, che solleva interrogativi sull’influenza dell’ambiente e dell’inquinamento sulla salute pubblica. L’attivazione del registro dei tumori rappresenta un passo importante per avere dati concreti e pianificare strategie di prevenzione efficaci.

Lo riporta FoggiaToday.it

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

