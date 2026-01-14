La Provincia di Foggia avvia l’iter che ogni anno sostiene il trattamento accessorio della dirigenza. Con determinazione del 13 gennaio 2026, il Settore Risorse Umane costituisce il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato (Area Funzioni Locali) – parte stabile anno 2026, indicando importi, vincoli e capitoli di bilancio.

La base normativa richiamata è articolata: dal D.Lgs. 165/2001 (che impone alle amministrazioni la costituzione dei fondi per le risorse decentrate) al CCNL 17.12.2020 (art. 57) fino al CCNL 16.07.2024 (art. 39), che conferma l’impianto e introduce ulteriori incrementi.

Nel testo si sottolinea che la costituzione del fondo è “atto di natura gestionale” e che il punto di partenza storico è il valore del fondo 1999, dopo il CCNL 23.12.1999.

Un nodo chiave è quello dei limiti al trattamento accessorio (art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017) e dei correttivi collegati a eventuali incrementi di personale. La Provincia rileva che non vi è stato incremento del numero dei dirigenti rispetto al 31/12/2018 e quindi non può procedere all’adeguamento del limite. Viene richiamato anche un orientamento ARAN per chiarire che gli incrementi introdotti dalla contrattazione nazionale successiva non rientrano nel limite, per espressa previsione di legge.

Sul piano finanziario, il prospetto distingue tra risorse stabili soggette al “limite 2016” e risorse non soggette. Le risorse stabili soggette al limite vengono quantificate in 352.355,13 euro, mentre quelle non soggette al limite ammontano a 27.098,11 euro. La somma porta il totale risorse fondo anno 2026 a 379.453,24 euro. Accanto al valore “fondo”, la determina indica anche la spesa complessiva necessaria a finanziarlo al lordo di oneri riflessi e IRAP: 502.016,64 euro, ripartiti su due capitoli del bilancio di previsione 2025-2027 (esercizio provvisorio 2026): 379.453,24 euro per retribuzione di posizione e risultato e 122.563,40 euro per oneri riflessi e IRAP.

Il testo inserisce inoltre alcune regole di utilizzo che incidono sulla gestione: le risorse del fondo sono destinate integralmente a retribuzione di posizione e di risultato, e al risultato deve andare “non meno del 15%” delle risorse complessive; eventuali risorse non utilizzate per la posizione possono incrementare il risultato, e i residui possono confluire “una tantum” nel fondo dell’anno successivo.

Infine, la determina disciplina i passaggi successivi: trasmissione al Settore Economico-Finanziario, assunzione degli impegni nel rispetto dei principi contabili e possibilità di imputazione all’esercizio 2027 se l’obbligazione diventa esigibile allora. Un punto di cautela riguarda il Fondo pluriennale vincolato: l’effettiva imputazione è subordinata alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo 2026 entro il 31 dicembre, indicato come presupposto dell’esigibilità.

Per i non addetti ai lavori, “costituire il fondo” non significa distribuire automaticamente risorse: significa definire in modo formalizzato quanta parte stabile può essere destinata a retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti, rispettando vincoli, leggi e contratti. È un atto che fotografa la capacità di spesa dell’ente e, allo stesso tempo, delimita il perimetro dentro cui si muoveranno valutazioni, obiettivi e performance nel corso dell’anno.

A cura di Giovanna Tambo.