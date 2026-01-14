Edizione n° 5946

Home // Cronaca // Giovane ucciso da vigile urbano, arrestato il presunto complice

CARABINIERI Giovane ucciso da vigile urbano, arrestato il presunto complice

Indagine dei carabinieri di Venezia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Gennaio 2026
Cronaca // Primo piano //

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia hanno arrestato un uomo di 38 anni, residente a Spinea, ritenuto coinvolto nell’omicidio di Sergiu Tarna, il 25enne di origine moldava ucciso lo scorso 31 dicembre con un colpo di pistola alla tempia in un campo agricolo di Malcontenta di Mira.

L’arresto arriva a pochi giorni da quello di Riccardo Salvagno, 40 anni, agente della polizia locale di Venezia, individuato come il presunto esecutore materiale del delitto. Il 38enne, con precedenti di polizia, è accusato di concorso nell’omicidio.

Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo, hanno permesso di ricostruire i contorni della vicenda, confermando la responsabilità dei due uomini nell’uccisione del giovane.

Al momento le autorità mantengono riservati ulteriori dettagli sulle motivazioni del gesto e sulle modalità operative, mentre il procedimento giudiziario è ancora in corso.

Lo riporta l’ANSA

