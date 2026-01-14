Edizione n° 5946

BALLON D'ESSAI

ESTINTO REATO TRUFFA // Pandorogate, Chiara Ferragni prosciolta: «Il reato di truffa è estinto»
14 Gennaio 2026 - ore  20:50

CALEMBOUR

CLAUDIO SALAMIDA // Ex Ilva, 17 indagati per la morte dell’operaio Claudio Salamida
14 Gennaio 2026 - ore  20:45

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Il Corpo Musicale “Pietro Giannone” di Ischitella riconosciuto Patrimonio culturale immateriale della Puglia

ISCHITELLA CORPO MUSICALE GIANNONE Il Corpo Musicale “Pietro Giannone” di Ischitella riconosciuto Patrimonio culturale immateriale della Puglia

Un riconoscimento storico che riempie di orgoglio l’intera comunità di Ischitella

Il Corpo Musicale “Pietro Giannone” di Ischitella riconosciuto Patrimonio culturale immateriale della Puglia

Il Corpo Musicale “Pietro Giannone” di Ischitella riconosciuto Patrimonio culturale immateriale della Puglia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Gennaio 2026
Gargano // Manfredonia //

Un riconoscimento storico che riempie di orgoglio l’intera comunità di Ischitella. Il Corpo Musicale Cittadino “Pietro Giannone” è stato ufficialmente riconosciuto Patrimonio culturale e immateriale della Regione Puglia, un traguardo che celebra quasi due secoli di storia, musica e identità condivisa.

Fondato nel 1839, il Corpo Musicale rappresenta da allora una presenza viva e costante nella vita religiosa, civile e culturale del territorio. Dalle processioni alle feste patronali, dalle celebrazioni pubbliche ai momenti di aggregazione comunitaria, la banda ha accompagnato generazioni di cittadini, portando musica nelle piazze e nelle strade del paese.

Nel corso della sua lunga storia, il Corpo Musicale “Pietro Giannone” ha saputo custodire e tramandare la tradizione bandistica, aprendosi al tempo stesso a nuove forme di espressione e di innovazione musicale. Un equilibrio tra passato e futuro che ha reso la banda un punto di riferimento culturale stabile e riconosciuto.

Fondamentale anche il ruolo educativo e sociale svolto dal Corpo Musicale: una vera e propria scuola musicale locale, aperta e inclusiva, dove si formano giovani musicisti e dove adulti e ragazzi suonano fianco a fianco, creando un prezioso legame intergenerazionale. Un luogo di crescita, condivisione e appartenenza, capace di accogliere musicisti di età ed esperienze diverse.

Il riconoscimento regionale non rappresenta soltanto un traguardo, ma anche un impegno: quello di continuare a far vivere, crescere e valorizzare una storia che appartiene a tutta la comunità di Ischitella e a quanti condividono l’amore per la musica e per il territorio.

A guidare il Corpo Musicale è il Maestro Concertatore e Direttore Antonio Falco, figura centrale nel percorso artistico e formativo della banda, oggi simbolo di un patrimonio culturale che continua a suonare e a rinnovarsi nel tempo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, è l'illusione della conoscenza. ” Stephen Hawking

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO