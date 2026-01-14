Il Corpo Musicale “Pietro Giannone” di Ischitella riconosciuto Patrimonio culturale immateriale della Puglia

Un riconoscimento storico che riempie di orgoglio l’intera comunità di Ischitella. Il Corpo Musicale Cittadino “Pietro Giannone” è stato ufficialmente riconosciuto Patrimonio culturale e immateriale della Regione Puglia, un traguardo che celebra quasi due secoli di storia, musica e identità condivisa.

Fondato nel 1839, il Corpo Musicale rappresenta da allora una presenza viva e costante nella vita religiosa, civile e culturale del territorio. Dalle processioni alle feste patronali, dalle celebrazioni pubbliche ai momenti di aggregazione comunitaria, la banda ha accompagnato generazioni di cittadini, portando musica nelle piazze e nelle strade del paese.

Nel corso della sua lunga storia, il Corpo Musicale “Pietro Giannone” ha saputo custodire e tramandare la tradizione bandistica, aprendosi al tempo stesso a nuove forme di espressione e di innovazione musicale. Un equilibrio tra passato e futuro che ha reso la banda un punto di riferimento culturale stabile e riconosciuto.

Fondamentale anche il ruolo educativo e sociale svolto dal Corpo Musicale: una vera e propria scuola musicale locale, aperta e inclusiva, dove si formano giovani musicisti e dove adulti e ragazzi suonano fianco a fianco, creando un prezioso legame intergenerazionale. Un luogo di crescita, condivisione e appartenenza, capace di accogliere musicisti di età ed esperienze diverse.

Il riconoscimento regionale non rappresenta soltanto un traguardo, ma anche un impegno: quello di continuare a far vivere, crescere e valorizzare una storia che appartiene a tutta la comunità di Ischitella e a quanti condividono l’amore per la musica e per il territorio.

A guidare il Corpo Musicale è il Maestro Concertatore e Direttore Antonio Falco, figura centrale nel percorso artistico e formativo della banda, oggi simbolo di un patrimonio culturale che continua a suonare e a rinnovarsi nel tempo.