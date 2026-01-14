In ricordo di Antonio Guerra, la voce che continua a vivere sulle frequenze di Radio Manfredonia Centro

Nel giorno del suo compleanno, Manfredonia rende omaggio ad Antonio Guerra, fondatore di Radio Manfredonia Centro, figura simbolo della comunicazione locale e uomo capace di trasformare una passione in un punto di riferimento per un intero territorio.

Antonio Guerra ci ha lasciati nel 2008, ma la sua eredità è tutt’altro che silenziosa. La radio che ha creato continua a trasmettere ogni giorno, portando avanti una visione fatta di impegno, identità, vicinanza alla comunità e amore autentico per il mezzo radiofonico. Una realtà che non si è mai fermata, nemmeno nei momenti più difficili, e che ancora oggi racconta storie, emozioni e valori condivisi.

Radio Manfredonia Centro vive anche per lui. Ogni voce in onda, ogni progetto editoriale, ogni sacrificio quotidiano è un modo per custodire e rinnovare l’idea che Antonio Guerra aveva della radio: uno spazio libero, umano, capace di unire e dare voce al territorio. Il suo sogno continua a camminare sulle frequenze, grazie a chi ogni giorno lavora con dedizione per onorare ciò che lui ha costruito con passione e determinazione.

Buon compleanno Antonio. Il tuo ricordo è sempre con noi. Finché ci sarà una voce in onda, una frequenza accesa e qualcuno disposto ad ascoltare, il tuo sogno continuerà a vivere.