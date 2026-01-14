Edizione n° 5946

Manfredonia // In ricordo di Antonio Guerra, la voce che continua a vivere sulle frequenze di Radio Manfredonia Centro

MEMORIA In ricordo di Antonio Guerra, la voce che continua a vivere sulle frequenze di Radio Manfredonia Centro

Redazione
14 Gennaio 2026
Manfredonia

Nel giorno del suo compleanno, Manfredonia rende omaggio ad Antonio Guerra, fondatore di Radio Manfredonia Centro, figura simbolo della comunicazione locale e uomo capace di trasformare una passione in un punto di riferimento per un intero territorio.

Antonio Guerra ci ha lasciati nel 2008, ma la sua eredità è tutt’altro che silenziosa. La radio che ha creato continua a trasmettere ogni giorno, portando avanti una visione fatta di impegno, identità, vicinanza alla comunità e amore autentico per il mezzo radiofonico. Una realtà che non si è mai fermata, nemmeno nei momenti più difficili, e che ancora oggi racconta storie, emozioni e valori condivisi.

Radio Manfredonia Centro vive anche per lui. Ogni voce in onda, ogni progetto editoriale, ogni sacrificio quotidiano è un modo per custodire e rinnovare l’idea che Antonio Guerra aveva della radio: uno spazio libero, umano, capace di unire e dare voce al territorio. Il suo sogno continua a camminare sulle frequenze, grazie a chi ogni giorno lavora con dedizione per onorare ciò che lui ha costruito con passione e determinazione.

Buon compleanno Antonio. Il tuo ricordo è sempre con noi. Finché ci sarà una voce in onda, una frequenza accesa e qualcuno disposto ad ascoltare, il tuo sogno continuerà a vivere.

  1. persona gentile e di cuore .Ricordo tanti anni fa : Partecipavo al mercatino dell’antiquariato di Manfredonia e una domenica venne al mio banco e mi chiese se mi interessavano dei dischi.
    Dissi di si e senza conoscermi mi regalò diversi 45 giri siglati R.M.C.Detti dischi li conservo tutt’ora.

