Home // Focus // Juve, idea di classe per l’estate: contatto con Bernardo Silva. In difesa avanti per Senesi

CALCIOMERCATO Juve, idea di classe per l’estate: contatto con Bernardo Silva. In difesa avanti per Senesi

Alla Continassa sono diversi i giocatori in odore di svincolo oggetto di valutazione e il nome più affascinante è quello di Bernardo Silva

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Gennaio 2026
Focus // Sport //

Un occhio al presente e uno all’estate. La priorità della Juventus è regalare a Luciano Spalletti un paio di rinforzi entro fine mese per continuare la scalata in classifica. Discorsi e sondaggi imminenti si intrecciano con i progetti. A partire dai parametri zero. Alla Continassa sono diversi i giocatori in odore di svincolo oggetto di valutazione e il nome più affascinante è quello di Bernardo Silva. Il 31enne campione portoghese a fine stagione lascerà il Manchester di Pep Guardiola e ha incaricato il suo potente agente, Jorge Mendes, di trovargli una nuova e stimolante avventura.

Il manager portoghese sta sondando tutte le big, dall’Europa all’Arabia. Qualche contatto c’è stato anche con la Juventus, intrigata dalla possibilità di inserire la qualità e la leadership dell’allievo di Pep nel centrocampo della Signora 2026-27.

L’ad Damien Comolli e il ds Marco Ottolini hanno preso informazioni, si sono iscritti alla ricca e trafficata corsa per il tuttocampista e nei prossimi mesi si giocheranno le proprie carte: dal blasone del club al progetto tecnico. La concorrenza è tanta e i costi non proprio a zero, però la Juventus c’è. I bianconeri pensano anche a un altro colpo a zero in Premier League: il difensore argentino Marcos Senesi del Bournemouth.

Lo riporta Gazzetta.it

