I negozi del Napolitano Store, gestiti dal tiktoker e imprenditore Angelo Napolitano, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli. L’operazione riguarda un’azienda di Casalnuovo attiva nella vendita di elettrodomestici e telefoni cellulari, già destinataria lo scorso 17 settembre di un maxi sequestro da 5,7 milioni di euro, confermato dal Tribunale del Riesame, comprensivo anche di uno yacht da 16,5 metri.

Secondo gli inquirenti, la società avrebbe continuato a commettere frodi fiscali simili a quelle che avevano portato al sequestro di settembre. Tra le condotte contestate: evasione dell’Iva tramite fatture per operazioni inesistenti emesse a società “cartiere” prive di reale operatività e di dipendenti. L’attività consentiva di vendere telefonini di ultima generazione “in nero” a prezzi inferiori al mercato, con pagamento obbligatorio in contanti. I clienti ricevevano una sorta di bolletta priva di validità fiscale, contenente il codice IMEI del prodotto per giustificare l’uscita dal magazzino e garantire eventuali sostituzioni.

La società, molto attiva sui social, aveva registrato negli ultimi anni una crescita straordinaria del fatturato, passando da 2,2 milioni di euro nel 2017 a 20,8 milioni di euro nel 2023. I negozi di Casalnuovo e Napoli resteranno presidiati da custodi per evitare la sottrazione dei beni, con le vendite sospese e i clienti al momento impossibilitati ad accedervi.

Le indagini proseguono per chiarire pienamente le responsabilità e la portata delle condotte illecite legate alla gestione del Napolitano Store.

Lo riporta leggo.it.